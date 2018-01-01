Paul Pogba: Herkes keyif alıyor

Manchester United'lı oyuncu Paul Pogba, yeni teknik direktörlerinin yönetimindeki takımdan oldukça memnun olduğunu belirtti.

Kırmızı Şeytanlar, yeni teknik direktörleri yönetiminde alınan galibiyetlerden dolayı oldukça keyifli.

Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba, sezon başındaki iç açıcı olmayan başlangıçtan sonra yeni hocalarının yönetiminde keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

Solskjaer'in göreve gelmesinden sonra 4 gol atan ve 3 asist yapan Pogba, Bournemouth maçı sonrası Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Kazanmaya ihtiyacımız vardı ve iyi bir performans sergiledik. Hala gidilecek çok yol var ancak geri dönmeye başladık. Yine de yılı böyle bitirmek çok güzel. Biz Manchester United'ız ve ligin zirvesinde olmalıyız. Tüm oyuncular böyle düşünüyor ve herkes keyif alıyor." ifadelerini kullandı.

Kırmızı Şeytanlar pazar günü oynanan karşılaşmada Bournemouth'u 4-1 mağlup ederek, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde üç maçta üç galibiyet aldı.

Manchester United, 5. sırada yer alan Arsenal'in üç puan ardında yer alıyor ve ligi ilk dört sıralamasında bitirmek için tekrar yarışa girmiş bulunuyorlar.