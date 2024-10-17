Verdiği röportajda Jose Mourinho hakkında bahseden Paul Pogba, mart ayında Fenerbahçe'ye gelebilir.

Trendyol Süper Lig'de pazar akşamı Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de gündem bir anda Paul Pogba'ya çevrildi.

Doping kullandığı gerekçesiyle futboldan 4 yıl men edilen Paul Pogba, bu cezanın 18 aya indirilmesinin ardından futbola geri dönüyor.

Juventus ile sözleşmesi devam eden Fransız orta saha oyuncusunun mart ayında top başı yapması bekleniyor.

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'Fenerbahçe, Pogba için iyi bir fırsat'

GOAL'ün İtalya muhabiri Stefano Silvestri, Pogba'nın Fenerbahçe'ye transfer ihtimali üzerine konuştu.

Silvestri, potansiyel bir Pogba-Fenerbahçe birlikteliği ile alakalı şunları söyledi:

"Neden olmasın? Bence Fenerbahçe, Pogba'nın kariyerini yeniden başlatması için iyi bir fırsat! Özellikle de Joss Mourinho yönetiminde.

'Juve, sözleşmesini feshetme niyetinde'

"Juventus, oyuncunun sözleşmesini feshetme niyetinde. Sonuç olarak Fenerbahçe, Juventus ile pazarlık yapmak zorunda kalmayacak.

"Jose Mourinho, eğer oyuncuyu Türkiye'ye getirmek istiyorsa Pogba takip edebilir.

"Pogba, Serie A'ya transfer olan birçok oyuncunun izinden giderek İstanbul'a uçabilir.

"Victor Osimhen, Mauro Icardi, Edin Dzeko, Ciro Immobile, Dries Mertens örneğinde olduğu gibi.

'Pogba maaşında indirime gitmek zorunda'

"Ancak Paul Pogba, maaşında indirime gitmek zorunda kalabilir.

Kazandığı ücret şu anda sezon başına 10 milyon euro. Pogba için iki anahtar kelime var. Güven ve coşku.

'İstanbul'da kral gibi muamele görür'

Marsilya ona bu konuda garanti verebilir. Ama aynı zamanda Jose Mourinho gibi, onu tanıyan bir teknik direktörün güvenini de isteyebilir.

Fenerbahçe ve tutkulu taraftarları Pogba'ı cezbedebilir. Pogba, İstanbul'da hâlâ üst düzey bir oyuncu gibi, bir kral gibi muamele görür."