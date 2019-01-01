Paul Pogba aralık ayına kadar yok

Transfer dedikodularının odağındaki isim Paul Pogba, bir süre Manchester United formasından uzak kalacak.

, yıldız oyuncusu Paul Pogba'dan bir ay boyunca faydalanamayacak.

30 Eylül'den bu yana formasından uzak kalan ve bu sezon sadece altı maça çıkabilen Fransız futbolcunun adı 'le anılıyor. Manchester United taraftarını hüsrana uğratan tek gelişme bu transfer dedikoduları değil.

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Norwich City'yi deplasmanda 3-1 yendikleri maçın ardından basın mensuplarının Pogba'yla ilgili sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Ole Gunnar Solksjaer, oyuncusunun bir süre daha oynayamayacağını söyledi.

Norveçli antrenör, "Pogba'yı aralık ayından önce sahalarda göreceğimizi sanmıyorum. Ben doktor değilim ama iyileşmesi gereken bir sakatlık var. Problem ayak bileğinde." şeklinde konuştu.

Manchester United hafta içerisinde Lig Kupası'nda ile karşılaşacak.