Paul Ince: Solskjaer artık geleceğe bakıp Ferguson'u unutmalı

Paul Ince, Manchester United'daki kötü gidişata dur diyemeyen Solskjaer'in tutumunu değiştirmesi gerektiğini belirtti.

'ın eski oyuncularından Paul Ince, Ole Gunnar Solskjaer'in nostaljik tutumundan bıktığını ve kulübün artık geleceğe bakması gerektiğini söyledi.

Manchester United'da oynadığı dönem boyunca 2 Premier Lig şampiyonluğu ve 10 kupa kazanan Ince, Paddy Power'a yazdığı yazıda Solskjaer'in yaklaşımını ve Alex Ferguson'un tutumunu devam ettirmesini eleştirdi:

"Ole'nin Ferguson'u atlatması gerekiyor. Artık United'ın teknik direktörü o. Solskjaer'in tavırlarını tekrarlamaktan vazgeçmeli. Onlar geçmişte kaldı. İleriye bakması gerekiyor. Evet, 1999 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalinde gol attı, anladık. Ama o bir efsane değil, Manchester United'ın teknik direktörü. Ole'nin ihtiyacı olduğunu Ferguson yardım edecektir. Ama bundan sıkıldım ve yoruldum. Ole artık geçmişi bırakıp önüne bakmalı ve Ferguson'un değil kendisinin takımı çalıştırdığını farketmeli."

Manchester United, sahasında 'e 2-0 mağlup oldu ve ligde 64 puanla 6. sıradaki yerini korudu.