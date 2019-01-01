Paul-Georges Ntep, Kayserispor'da
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Kayserispor
Transfer penceresinin sonuna yaklaşırken görüşmelerini bitirmeye başlayan Kayserispor'dan yeni bir transfer haberi daha geldi.
Kayserispor, Adryan Tavares'i 1 yıllığına kiraladığını açıkladıktan sonra Paul-Georges Ntep'le de anlaştığını doğruladı.
Sarı kırmızılı ekip, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Paul-Georges Ntep'i 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.
Kamerunlu oyuncu daha önce Auxerre, Stade Rennais, Saint-Étienne, Wolfsburg'da forma giymişti.