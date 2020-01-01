Patrik Schick: İngiltere'ye oldukça ilgi duyuyorum

Roma'dan sezon başında Leipzig'e kiralık olarak transfer olan Patrik Schick, geleceği için İngiltere'nin iyi bir seçenek olacağını düşünüyor.

Leipzig'in genç golcüsü Patrik Schick, İngiltere'ye olan ilgisini paylaşmaktan çekinmedi.

24 yaşındaki Schick, sezon başında 'dan ekibi Leipzig kadrosuna kiralık olarak katıldı.

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Leipzig'in gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde sezon sonu kalıcı bir sözleşmeye imza atma ihtimali bulunan Schick, İngiltere'nin kendisine oldukça çekici geldiğini dile getirdi:

Daha fazla takım

"Çekya'dan ayrıldığımda hayalim İtalya'da oynamaktı ve bunu gerçekleştirdim. Dürüst olmam gerekirse şimdi de İngiltere'ye çok ilgi duyuyorum. Leipzig kariyerim için kesinlikle en doğru seçimdi. 'da ayrıca , ve ile görüştüm. İngiltere'den ve , İspanya'dan ise beni istiyordu. Ancak Leipzig'in beni daha fazla istediğini hissettim ve aynı zamanda Julian Nagelsmann'ın oyun tarzına da ilgi duydum. Doğru seçimi yaptığımı düşünüyorum."

Bundesliga'da 50 puanla 3. sırada bulunan Leipzig ile bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan Schick, 7 kez ağları havalandırmayı başarırken, 2 asist yaptı.