Patrik Schick: İngiltere'ye oldukça ilgi duyuyorum
Leipzig'in genç golcüsü Patrik Schick, İngiltere'ye olan ilgisini paylaşmaktan çekinmedi.
24 yaşındaki Schick, sezon başında Roma'dan Bundesliga ekibi Leipzig kadrosuna kiralık olarak katıldı.
Leipzig'in gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde sezon sonu kalıcı bir sözleşmeye imza atma ihtimali bulunan Schick, İngiltere'nin kendisine oldukça çekici geldiğini dile getirdi:
"Çekya'dan ayrıldığımda hayalim İtalya'da oynamaktı ve bunu gerçekleştirdim. Dürüst olmam gerekirse şimdi de İngiltere'ye çok ilgi duyuyorum. Leipzig kariyerim için kesinlikle en doğru seçimdi. Almanya'da ayrıca Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ve Schalke ile görüştüm. İngiltere'den Everton ve Crystal Palace, İspanya'dan ise Valencia beni istiyordu. Ancak Leipzig'in beni daha fazla istediğini hissettim ve aynı zamanda Julian Nagelsmann'ın oyun tarzına da ilgi duydum. Doğru seçimi yaptığımı düşünüyorum."
Bundesliga'da 50 puanla 3. sırada bulunan Leipzig ile bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan Schick, 7 kez ağları havalandırmayı başarırken, 2 asist yaptı.