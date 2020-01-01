Patrik Schick, Bayer Leverkusen'de
Yorum()
Getty
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Çekyalı golcü ile beş yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
İmzasının ardından konuşan Patrik Schick, "Bayer Leverkusen'in harika bir takıma sahip olduğunu, onlara karşı oynadığım maçta gördüm. Saldırgan ve agresif bir ekip. Takımın, benim sevdiğim bir oyun tarzı var. Bundesliga'nın en iyi kulüplerinden birine geldim. Avrupa kupalarında oynayacağım için de mutluyum" dedi.
Schick geçtiğimiz sezon kiralık olarak RB Leipzig'de forma giymişti. Bayer Leverkusen bu transfer için Roma'ya 26 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
September 8, 2020