Patrik Berger: Steven Gerrard, Beşiktaş'a gitmez

Patrik Berger, Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard’ın, teklif alsa bile Beşiktaş’a gitmeyeceğini söyledi.

Ibrox Stadı’nda oynanan ve ’un Glasgow ’ı 3-2 yendiği efsaneler maçında forma giyen eski futbolcu Patrik Berger, şu anda Glasgow Rangers’ı çalıştıran Steven Gerrard’ın teknik direktörlük kariyeri konusunda açıklamalar yaptı.

’de çıkan Beşiktaş-Gerrard iddialarını da yorumlayan Berger, “Türkiye’ye gitmesinin ona ekstra bir şeyler katacacağını düşünmüyorum. Rangers onun için doğru adres. Beşiktaş’a gitmez” ifadelerini kullandı.

Gerrard’ın kariyer hedefini de açıklayan Berger, “Bana göre bir gün Liverpool’un teknik direktörü olmak için çalışıyor. Ama Rangers da Avrupa’nın en önemli kulüplerinden biri. Bu kulüp, kariyeri için harika bir fırsat” diye konuştu.

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Rangers taraftarlarının Gerrard’ı çok sevdiğini belirten Berger, “Taraftarlar, Gerrard’ın yaptığı iş konusunda ne kadar tutkulu olduğunu biliyorlar. Rangers’ı hak ettiği yere getirmek için çok çalıştığını görüyorlar” dedi.

Öte yandan 30 bin seyircinin izlediği efsaneler maçında Gerrard ve Berger dışında Carragher, Dudek, Kuyt ve Jose Enrique gibi isimler de forma giydi.