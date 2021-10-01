Patrick van Aanholt'dan Guendouzi'ye şok Twitter mesajı!

Van Aanholt, Marsilya maçının ardından Fransız oyuncuyu şoke edecek ifadeler kullandı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Marsilya karşılaşması oldukça gergin bir geceye sahne olurken, tribünlerdeki olaylar kadar iki takım futbolcularının saha içinde yaşadığı gerginlikler de mücadeleye damga vurdu.

İkinci yarıda Matteo Guendouzi'nin ceza sahası içerisinde Patrick van Aanholt'un müdahalesiyle yerde kalması sonrasında verilen penaltı kararı VAR kontrolünün ardından ptal edilse de bu pozisyonun yankıları maç sonuna da taşındı.

Twitter'dan sert mesaj

Hollandalı futbolcu bu pozisyon sonrasında gerginlik yaşadığı Fransız oyuncu hakkında Twitter'dan bir açıklama yaparken, sert ifadeler kullandı. Guendouzi'nin saçlarına gönderme yapan tecrübeli oyuncu tweetinde, "VAR yanıldığını ispat ettikten sonra çeneni kapa. Kafanın rahatlaması için o peruğu kafandan çıkarmam gerek küçük adam" ifadelerine yer verdi.

Guendouzi ise maç sonunda pozisyonun penaltı olduğunu ve iptal kararının yanlış olduğunu savundu.

Bonservisi Arsenal'de olmasına rağmen İngiliz ekibinde istediği süreyi alamayınca geçen sezon Hertha Berlin'e, bu sezon ise Marsilya'ya kiralanan Guendouzi, ülkesinde gösterdiği üst düzey performansın ardından birkaç gün önce açıklanan Fransa Milli Takımı kadrosuna da dahil edilmişti.

Bu sezon Ligue 1'de çıktığı sekiz maçta bir gol atan 22 yaşındaki oyuncu, daha önce alt yaş kategorilerinde giydiği milli takım formasını A Milli Takım seviyesinde hiç giymemişti.