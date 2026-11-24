Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Patrice Motsepe, 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu Fas'tan alıp yeniden Senegal'e veren karar karşısındaki tutumunu netleştirdi.

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Motsepe, Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararına saygı göstereceğine söz verdi. Bu gelişme, yaklaşık 10 ay süren ve Kara Kıta'da büyük tartışmalara yol açan hukuki krize son veriyor.

Motsepe, CAF ile Coca-Cola şirketi arasında Güney Afrika'da düzenlenen ortaklık anlaşmasının imza töreninde, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararını, sonucu ne olursa olsun uygulamaya bağlı olduğunu vurguladı.

Kıta federasyonunun başkanı, Afrika futbolunun yönetiminde dürüstlüğün, güvenilirliğin ve kurallara saygının korunması gerektiğinin altını çizdi.

Mahkeme salı günü, Temyiz Kurulu'nun geçen 17 Mart'ta verdiği ve Senegal'i finalden çekilmiş sayarak maçı 3-0 Fas lehine tescil eden kararını iptal ettiğini açıkladı.

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Yeni karar uyarınca Senegal, sahada kazandığı ancak büyük itirazlara yol açan idari bir kararla elinden alınan şampiyonluğa yeniden kavuştu.

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Krizin kökeni, Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanan finale dayanıyor. Senegalli oyuncular, normal sürenin son anlarında Fas lehine verilen penaltıyı protesto ederek sahayı terk etmişti. Bu kararı veren isim teknik direktör Pape Thiaw olmuştu.

Yaklaşık 15 dakika süren aranın ardından oyuncular sahaya döndü, ancak Brahim Díaz penaltıyı Panenka vuruşuyla kaçırdı.

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Karşılaşma uzatmalara gitti. Senegal, uzatmalarda Pape Gueye'nin attığı golle 1-0 kazanarak gergin bir atmosfer ve olağanüstü olaylar eşliğinde kupanın sahibi oldu.

Ancak CAF Temyiz Kurulu'nun kararı finalin sonucunu sonradan tersine çevirdi. Kurul, Senegal'in tavrını maçtan çekilme olarak değerlendirdi ve Fas'a 3-0 hükmen galibiyet verdi.

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Spor Tahkim Mahkemesi bu kararı iptal ederek sahada elde edilen sonucu yeniden geçerli kıldı ve turnuva tarihinin en uzun soluklu ve en dikkat çekici hukuki anlaşmazlıklarından birine son verdi.