Patrice Evra: Para dilendiğimi söylemekten çekinmiyorum

Fransa Milli Takımı'nın eski oyuncularından Patrice Evra, zor bir çocukluk geçirdiğini ve kardeşleriyle sokakta yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Patrice Evra, başarılarla dolu kariyerine başlamadan önce birçok zorlukla mücadele etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Geçtiğimiz yaz aktif futbolculuk kariyerini sonlandıran Evra, 'ın resmi podcast kanalına konuk olduğu yayında, özel hayatına dair birçok açıklama yaptı.

Paris'te sokaklarda yaşadığını söyleyen eski futbolcu, "Zor bir çocukluk geçirdim. Erkek ve kız kardeşlerimle sokakta yaşamak kolay değildi. Paris'teydim ama sokaklarda kalıyordum. Hatta bazen yiyecek bile alamıyordum. Abim Dominique, bir fast food zincirinde çalışıyordu. Öğle arasında onun yanına giderdim ve bana kendi yemeğini verirdi. Mağazaların önünde para dilenirdim. Bunu söylemekten çekinmiyorum. Bazıları para verir ya da vermezdi. Sadece bir sandviç alabilmek için bunu yapardım" şeklinde konuştu.

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38 yaşındaki Evra, çocukken yaşadıklarının kendisini daha güçlü bir birey olmasına yardımcı olduğunu da belirtti:

"Zor zamanlar geçirdim ama mutluydum. Kendimi her zaman şanslı hissettim. O anları yeniden yaşasam hiçbir şeyi değiştirmezdim çünkü şu anki karakterimi oluşturdu."

"Bazı insanlar sadece başarıyı, televizyondaki yıldızı görüyor. Ancak sokaklarda birçok şey öğrendim ve güçlü bir birey oldum. Özellikle kaptanlık yaptığım Dünya Kupası sonrasında birçok kişi beni eleştirdi ama ben yine de güçlü durdum çünkü sokaklardaki dönemim daha zordu. Kurban değilim ve üzgün de değilim. Bunları anlattığım için kimsenin bana aşırı sevgi göstermesini istemiyorum. Ben sadece gerçek yaşam hikayemi anlatıyorum."