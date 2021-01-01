Pato'nun yeni durağı MLS oldu

Brezilyalı yıldız Alexandre Pato, MLS takımlarından Orlando City ile sözleşme imzaladı.

Adı sık sık Süper Lig takımlarıyla da anılan Alexandre Pato, MLS ekiplerinden Orlando City ile sözleşme imzaladı. Geçen sene ülkesinin Sao Paolo takımında top koşturan Pato, son dönemde herhangi bir takımla anlaşamamıştı.Yaklaşık altı aydır futbol oynayamayan Pato, Orlando City ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

İtalya'nın Milan kulübünde efsaneleşen ama sonrasında giderek formdan düşen Pato, Chelsea, Villarreal, Tianjin Tianhai, Internacional, Corinthians ve son olarak Sao Paulo takımlarında kariyerine devam etmişti.

Pato, Brezilya Milli Takımı'nın formasını ise 27 kez giymişti.