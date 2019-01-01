Pascal Nouma: PSG, Galatasaray'ı 2-0 yener

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Pascal Nouma, Galatasaray - PSG maçı öncesi Fransız basınına konuştu.

PSG altyapısından yetişen ve 1991-1996 yılları arasında bu takımın formasıyla 90’a yakın maça çıkan Pascal Nouma, akşamki karşılaşmayı France Bleu'ya yorumladı.

Maça gitmeyi çok istediğini ancak Beşiktaşlı olması nedeniyle stadyumda tepki görebileceği için gitmeyeceğini kaydeden Nouma, “PSG maçı 2-0 kazanır” dedi.

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Nouma, PSG’deki favori oyuncusunun da Marco Verratti olduğunu söyledi.

’de birçok filmde ve reklamda oynayan Nouma, “Bir gün menajerim gelip elime bir senaryo tutuşturdu. ‘Filmde oynamayı öğrenmen için 1 haftan var’ dedi. Futboldan sonra kariyerim böyle şekillendi” ifadelerini kullandı.

Pascal Nouma kariyeri boyunca PSG ve Beşiktaş’ın yanı sıra , , , Lens, , Qatar SC ve Livingston formalarını da giymişti.