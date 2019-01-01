Partizan'nın yeni hocası Savo Milosevic

Sırbistan'ın köklü futbol takımlarından Partizan'ın teknik direktörlüğüne eski milli futbolcu Savo Milosevic getirildi.

'ın en köklü futbol takımlarından Partizan'ın teknik direktörülüğüne eski milli futbolcu Savo Milosevic getirildi. Partizan Futbol Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, bir dönem forması da giyen Zoran Mirkovic'in istifanın ardından boşalan teknik direktörlük görevine Sırp Milosevic'in getirildiği duyuruldu.

Milosevic'in Sırbistan Futbol Federasyonundaki başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiği aktarılan açıklamada, takımın yeni teknik direktörü için yarın Partizan Stadı'nda imza töreni düzenleneceği bildirildi.

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Futbolculuk kariyerinde altyapısında yetiştiği Partizan'ın yanı sıra Aston Villa, Zaragoza, , , , Osasuna ve Rubin Kazan formaları giyen Milosevic, milli formayı da 102 kez giydi.

Son olarak ülkesinin futbol federasyonunda başkan yardımcılığı yapan Milosevic, bir dönem Karadağ Milli Takımı'nda da yardımcı antrenör olarak görev aldı.

Bu arada, Sırbistan Süper Ligi'nde son 5 haftada 3 yenilgi 1 beraberlik alan ve şampiyonluk şansını yitiren Partizan, ezeli rakibi lider Kızılyıldız'ın 24 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.