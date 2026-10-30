Parlayan Fas yıldızı Barcelona'nın radarına girdi

21 yaşındaki Faslı forvet Yasser Zabiri, İspanya Ligi'nin ilk haftalarında dikkatleri üzerine çeken en önemli isimlerden biri haline geldi. Racing Santander formasıyla sergilediği etkileyici gol performansı, onu önümüzdeki transfer dönemleri öncesinde Barcelona'nın radarına soktu.

İspanyol "fichajes" gazetesine göre, Haziran 2027'ye kadar Stade Rennais'ten kiralık olarak Racing forması giymesine rağmen, Zabiri'nin İspanya Ligi'nde oynadığı on maçta kaydettiği sekiz gol, Barcelona'nın spor direktörü Deco'nun dikkatini çekti. Oyuncunun güncel piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro olarak hesaplanıyor.

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Oyuncunun yaşı, gol rakamları ve İspanyol futboluna uyum sağlama kabiliyeti, onu Katalan ekibinin hücum hattını güçlendirmek için olası seçenekler arasına sokan en önemli faktörler arasında yer alıyor.

Son golünü, Racing'in 2-1 kazandığı Espanyol maçında kaydeden Zabiri, bir dizi galibiyetsiz maçın ardından takımına üç puanı getirdi.

Zabiri ayrıca, takımının Barcelona'ya 7-2 kaybettiği maçta Spotify Camp Nou sahasında gol atmayı başardı ve çocukluğundan beri tuttuğu kulübün stadında oynama ve gol atma hayallerinden birini gerçekleştirdi.

Deco'nun Zabiri'ye olan ilgisi yalnızca teknik yetenekleri ve gol rakamlarıyla sınırlı değil, aynı zamanda ekonomik boyuta da uzanıyor. Forvet, Stade Rennais'e Famalicão'dan yaklaşık 10 milyon euro karşılığında katılmıştı; ancak İspanya'daki performansları piyasa değerini yaklaşık 20 milyona çıkardı.

Karmaşık bir transfer

Bununla birlikte, onu kadrosuna katmak isteyen her kulüp, oyuncunun durumuyla ilgili karmaşıklıklarla karşı karşıya kalıyor. Zira Racing Santander, oyuncunun hizmetlerine satın alma opsiyonu olmaksızın 30 Haziran 2027'ye kadar kiralık olarak sahip; Fransız kulübüyle olan sözleşmesi ise 2029 yılına kadar uzanıyor.

Sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 20 milyon euroyu aşıyor; bu da Stade Rennais'e oyuncunun geleceği üzerinde kontrol sağlıyor ve bu sezon içinde erken geri çağrılmasını imkânsız hale getiriyor. Bu durum, kış transfer döneminde onu kadroya katmak için harekete geçme olasılıklarını sınırlıyor.

Yasser Zabiri daha önce Barcelona'ya olan hayranlığını açıkça dile getirmiş, çocukluğunda takımın maçlarını takip ettiğini belirtmişti. Faslı forvet, ülkesinin milli takımının geçen yıl kazandığı 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın gol kralı olmuş, bu başarı Stade Rennais'in ilgisini çekmesine ve sonrasında kendisiyle sözleşme imzalamasına katkıda bulunmuştu.

2027 yazı geldiğinde, Zabiri aynı gol performansını sergilemeye devam ederse, Barcelona onu kadrosuna katmak için harekete geçmeyi düşünebilir.