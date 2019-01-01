Paris'te gülen taraf Çin: 1-0

Kadınlar Dünya Kupası'nda Çin, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etti.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Çin, Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda ile karşı karşıya geldi.

40. dakikada ağları havalandıran Li Ying, Çin'e galibiyeti getiren tek golü kaydetti. Gruptaki ilk maçında 'ya 1-0 kaybeden Çin, bu maçın ardından ilk 3 puanını aldı. Çin, gruptaki 3. maçında 17 Haziran'da İspanya ile karşılaşacak.

2. yenilgisini alan Güney Afrika ise gruptaki 3. maçında Almanya ile oynayacak.

B Grubu'nda son durum şöyle:

1. Almanya: 6 puan

2. İspanya: 3 puan

3. Çin: 3 puan

4. Güney Afrika: 0 puan