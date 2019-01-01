Kadınlar Dünya Kupası
Kadınlar Dünya Kupası

Paris'te gülen taraf Çin: 1-0

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Getty Images
Kadınlar Dünya Kupası'nda Çin, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etti.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Çin, Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda Güney Afrika ile karşı karşıya geldi.

40. dakikada ağları havalandıran Li Ying, Çin'e galibiyeti getiren tek golü kaydetti. Gruptaki ilk maçında Almanya'ya 1-0 kaybeden Çin, bu maçın ardından ilk 3 puanını aldı. Çin, gruptaki 3. maçında 17 Haziran'da İspanya ile karşılaşacak.

2. yenilgisini alan Güney Afrika ise gruptaki 3. maçında Almanya ile oynayacak.

B Grubu'nda son durum şöyle:

1. Almanya: 6 puan

2. İspanya: 3 puan

3. Çin: 3 puan

4. Güney Afrika: 0 puan

 

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