"Paris usulü katliam": PSG taraftarları FC Barcelona maçı öncesinde dikkat çekti

Gösterişli koreografileriyle tanınan Paris Saint-Germain ultraları, başlama vuruşundan kısa süre önce dev bir pankart açtı. Pankartta, maske ve PSG forması takan bir adam, İspanya şampiyonunun armasını elektrikli testereyle parçalara ayırıyordu. Etrafa iri kan damlaları da sıçramıştı. Altındaki başka bir pankartta ise "Paris usulü katliam" yazıyordu.

PSG ile Barcelona arasındaki mücadele, Şampiyonlar Ligi'nin devam eden lig aşamasındaki en heyecan verici maçlardan biri olarak görülüyor. Karşı karşıya gelen ekipler, puan tablosunun lideri ve ikinci sırasında yer alıyor.

Eski Barcelona teknik direktörü Luis Enrique'nin çalıştırdığı Fransız ekibi, üst üste kazandığı iki şampiyonluğun ardından Şampiyonlar Ligi kupasını yeniden kazanmanın büyük favorisi. PSG, son maç gününde ManCity deplasmanında aldığı etkileyici 4-2'lik galibiyetle bu konumunu pekiştirdi.

Ancak rakibi Barcelona, Sen Nehri kıyısına özgüvenle geldi: Katalanlar bu sezon oynadıkları on resmî maçın tamamını kazandı ve bu maçlarda 48 gol atıp 11 gol yedi.

Maçın ilk bölümü de yüksek beklentileri boşa çıkarmadı: PSG ilk on dakikada üç net fırsat yakalarken diğer tarafta Anthony Gordon, Lamine Yamal'ın ortası sonrası yakın mesafeden gol fırsatını kıl payı kaçırdı.