Japon kaleci Zion Suzuki'nin Paris Saint-Germain'e transferi, müzakerelerin oldukça ileri aşamalara ulaşmasının ardından beklenmedik bir şekilde çöktü. Bu gelişme, Fransız kulübünün mevcut transfer döneminde Parma kalecisini kadrosuna katma umutlarını sona erdirdi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ve "RMC" ağının açıkladığına göre, Suzuki'nin menajerleri son anlarda transferin komisyonlarına ilişkin mali taleplerde bulundu. Paris Saint-Germain'in fazla bulduğu bu talepler üzerine, daha önce oyuncu ve kulübüyle prensipte anlaşmaya varılmış olmasına rağmen müzakereler çöktü.

Paris kulübü, 23 yaşındaki kalecinin transfer bedeli konusunda Parma ile yaklaşık 35 milyon avro üzerinden anlaşmaya varmıştı; geriye yalnızca oyuncunun sözleşmesi ve menajerlerinin komisyonlarına ilişkin son detayların çözülmesi kalmıştı.

Transferin çökmesi, Paris Saint-Germain'in Suzuki'nin geleceğine yönelik planını boşa çıkardı. Kulüp, kaleciye geçen cumartesi Fransa'nın başkentine sağlık kontrolünden geçmesi ve sözleşmelerini imzalaması için uçak bileti ayırtmıştı; ancak transfer aniden sekteye uğradı.

Paris Saint-Germain, Japon kaleciyi bir sezonluğuna Juventus'a kiralama ihtimalini de değerlendiriyordu. Ne var ki bu seçenek, İtalyan kulübünün Fransız kulübüyle olan görüşmelerini iki gün önce ek bir gerekçe açıklamadan kesmesiyle ortadan kalktı.

Suzuki transferinin çökmesiyle birlikte Paris Saint-Germain'in kalesinde herhangi bir değişiklik olmadı. Rus kaleci Matvey Safonov temel tercih olmayı sürdürürken, Lucas Chevalier de yedek kaleci konumunu koruyor. Transfer piyasasında önümüzdeki günlerin getirebileceği yeni gelişmeler ise bekleniyor.