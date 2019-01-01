Paris St. Germain'dan Neymar’ın ayrılığına yeşil ışık

Fransız devi Paris St. Germain, takımdan ayrılmak isteyen Neymar’ı gözden çıkardı.

Neymar’ın Paris St. Germain’daki geleceği belirsizliğini koruyor.

Takımdan ayrılmak isteyen Brezilyalı futbolcu ile , ve ilgileniyor.

Goal’ün edindiği bilgiye göre Paris St. Germain, Neymar’ın takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktı.

Ancak Fransız kulübü bu futbolcuyu Barcelona’dan transfer ederken ödediği 222 milyon euro’luk bonservis bedelini istiyor.

Paris St. Germain, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerine de sıcak bakıyor.

Paris St. Germain Sportif Direktörü Leonardo geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Neymar’ın transferi için bazı kulüplerle görüştüklerini söylemişti.

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Geçtiğimiz sezon 28 resmi maçta forma giyen Neymar 23 gol atıp 10 da asist yapmıştı.

27 yaşındaki yıldız oyuncu sakatlığı nedeniyle bu yaz Copa America’da forma giyememişti.