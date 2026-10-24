Barcelona oyuncuları Rodri ve Raphinha'dan önemli dersler aldı Paris Saint-Germain karşısında alınan mağlubiyetin ardından; bu karşılaşma, büyük maçlarda konsantrasyonun ve doğru kararlar almanın önemini gözler önüne serdi. Buna rağmen takım içinde bu sezon tüm kupalar için yarışabileceğine dair iyimserlik sürüyor.

İspanyol "Sport" gazetesi, Paris Saint-Germain maçının ardından Barcelona soyunma odasında yaşanan tepkilere ve oyuncuların bu yenilgiden çıkardığı derslere dikkat çekti.

Hatırlatmak gerekirse, Barcelona dikkat çekici bir gol serisi yakalamış ve herkesin gözünde takımı durdurulamaz gösteren iyi teknik performanslar sergilemişti.

Takım oyuncuları, Paris Saint-Germain maçının bu sezon kendileri için ilk büyük gerçek sınav olacağının farkındaydı. Maçı kaybetmelerine rağmen takım içindeki izlenimler birçok açıdan hâlâ olumlu.

Maçın bitiminin ardından Raphinha, yenilgiden dersler ve ibretler çıkarmak amacıyla takım arkadaşlarının önünde bir konuşma yaptı. Daha sonra Rodri takım arkadaşlarına hitap ederek, hata yapmak kaçınılmazsa bunun sezonun bu aşamasında yaşanmasının daha iyi olduğunu, böylece takımın bunlardan ders çıkarabileceğini vurguladı.

Bu sezon İspanya'nın Altın Top ödülünü ve büyük transferin kazananı olan Rodri, dünyanın en iyi kulüpleri karşısında oynanan büyük maçların kaderini belirlemede, her pozisyonda konsantrasyonun ve doğru kararlar almanın belirleyici iki unsur olduğunu özel bir heyecanla vurgulamaya özen gösterdi.

Hansi Flick önderliğindeki teknik heyet ile takımın tecrübeli isimleri, Barcelona'nın maçı bazı durumları kötü yönetmesi ve kritik anlarda doğru kararları alamaması nedeniyle kaybettiği konusunda hemfikir.

Yenilgiye rağmen takım içindeki hava hâlâ olumlu. Ayrıca oyuncular her zamankinden daha kenetlenmiş görünüyor ve gelecek maçlarda bu sınırlı hataların tekrarlanmaması koşuluyla tüm kupalar için yarışabileceklerine inanıyorlar.