Paris şokunun ardından: Barcelona transfer piyasasına girmeyi düşünüyor

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında 4-2 kaybettiği maç, Katalan kulübünün savunma takviyesi dosyasını yeniden açtı. Zira karşılaşma, geri hatta açık boşlukları ortaya koyarak yönetimi geçen yaz transfer döneminde yeni bir savunmacıyla anlaşmama kararını gözden geçirmeye itti ve önümüzdeki ocak ayında harekete geçme ihtimali giderek arttı.

Katalan "Sport" gazetesi, Barcelona'nın kış transfer döneminde ister stoper ister bek mevkisinde olsun, tecrübeli bir savunmacıyla anlaşma ihtimalini tartışmaya başladığını belirtti. Zira hücum gücünün tek başına Avrupa'nın büyükleriyle rekabet etmeye yetmediği açıkça ortaya çıktı.





Takım, Paris Saint-Germain karşısında 4 gol yedi ve kalede Barcelona'nın umutlarını maçın uzun bölümlerinde ayakta tutan Joan Garcia'nın müdahaleleri olmasaydı çektiği sıkıntı katlanabilirdi.

Savunmanın iki kanadındaki boşluklar ve stoper bölgesindeki bazı yer tutma hataları, takımın belirgin biçimde zorlanmasına yol açtı. Bu durum, mevcut oyuncuların büyük maçlarla başa çıkabilme kapasitesine dair kuşkuları yeniden gündeme getirdi.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Bastoni yazın hedefteydi

Sport'a göre savunmayı güçlendirme fikri aslında yaz transfer döneminde de masadaydı. Deco liderliğindeki sportif yönetim, üst düzey savunmacılarla anlaşma ihtimalini araştırmak için harekete geçmişti ve İtalyan Alessandro Bastoni gündeme gelen en öne çıkan isimdi.

Ancak Hansi Flick, mevcut oyunculara yeteneklerini kanıtlama fırsatı vermeyi tercih ederek transferin tamamlanmasına karşı çıktı ve Pau Cubarsi ile Gerard Martin ikilisinin stoperde uygun bir ortaklık kurabileceğini düşünüyordu.

Barcelona, Aymeric Laporte ismiyle de anılmasına rağmen kulüp sonunda hücum hattını güçlendirmeye yatırım yapmayı tercih etti ve maçları koparabilecek bir hücum gücüne sahip olmaya bel bağladı.

Bek krizi baskıyı artırıyor

Barcelona, Jules Koundé veya Alejandro Baldé'nin ya da her ikisinin ayrılığının önünü açma girişimleri başarısız olunca iki kanat bekini değiştirme planını hayata geçiremedi; bu da yeni alternatiflerle anlaşma imkânını sekteye uğrattı.

Kulüp, João Cancelo'yu geri almakla ve Javi Espart'a şans vermekle yetindi. Oysa Cancelo istenen savunma garantilerini sunmuyor; sol bek mevkisi ise teknik ekip içinde hâlâ endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Sakatlıklar durumu daha da karmaşık hale getirdi. Flick, Eric Garcia ile Koundé'yi kaybetti; bununla eş zamanlı olarak Andreas Christensen'in yaşadığı fiziksel sorunlar da sürdü.

Eric Garcia, ister bek ister stoper mevkisinde oynasın geri hattı düzenlemede önemli bir unsur olarak gördüğü Alman teknik adamın büyük takdirini kazanıyor; Pau Cubarsi ise takım içindeki en güvenilir savunmacı olarak öne çıkıyor.

Maaş, Barcelona'nın planlarını tehdit ediyor

Savunmayı güçlendirme ihtiyacı giderek artmasına rağmen Barcelona, mevcut maaş sınırının darlığından kaynaklanan mali bir engelle karşı karşıya. Bu durum, kulübü herhangi yeni bir transferi tamamlamadan önce beklerden birini satmaya zorlayabilir.

Baldé, uzun süre oyun dakikalarından uzak kaldıktan sonra Paris karşısında yeniden sahaya çıktı ancak ritmini bulamadı; Koundé'nin konumu ise geriledi ve ilk on bir yerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Barcelona'nın transfer piyasasında ister bek ister stoper mevkilerinde olası seçenekleri bulunuyor, ancak herhangi bir transferin tamamlanması kulübün mali gücüne ve maaş listesinde yer açabilme imkânına bağlı kalacak.

Flick yazın hücumu güçlendirmeyi tercih ettikten sonra, Paris Saint-Germain karşısındaki yenilgi savunma dosyasını yeniden açmak için yeni bir sebep haline geldi. Barcelona'nın Avrupa sınavında ortaya çıkan açıkları gidermek için ocak ayında gerçekten harekete geçip geçmeyeceği merakla bekleniyor.







