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Paris Saint-Germain yıldız oyuncusunun sakatlığıyla ilgili resmi açıklama yaptı

Marseille - Paris Saint-Germain
Marseille
Paris Saint-Germain
1. Lig
Fransa
Fransa

Parisli takıma darbe

Paris Saint-Germain, oyuncusu Warren Zaire-Emery'nin Fransa Milli Takımı kampından sakatlık nedeniyle ayrılmasının ardından, bugün pazartesi günü oyuncunun durumuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Zaire-Emery, dün pazar günü Saint-Germain ile Marsilya maçında tam süre görev aldı ve Fransa Ligi'nin beşinci haftasında takımının klasiko galibiyetine (2-1) katkı sağladı.

Ancak Zaire-Emery, Fransa kampından ayrılmak zorunda kaldı ve yerine Parisli takım arkadaşı Magnes Akliouche çağrıldı; böylece teknik direktör Zinedine Zidane'ın ilk kadrosundaki en dikkat çekici eksiklerden biri oldu.

Saint-Germain resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Pazar akşamı Olympique Marsilya'ya karşı oynanan maçta sol uyluğunda hafif bir sakatlık yaşayan Warren Zaire-Emery, bu hafta tedavisine devam edecek."

Zaire-Emery'nin 2022'den bu yana Paris Saint-Germain'in A takımında, 2023'ten bu yana da Fransa Milli Takımı'nda oynadığı belirtiliyor.

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