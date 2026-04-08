Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final
Abobakr El Mokadem

Paris Saint-Germain ve Liverpool maçının resmi kadrosu... Salah ve Hakimi'nin durumu ne?

Paris Saint-Germain - Liverpool
Paris Saint-Germain
Liverpool
Şampiyonlar Ligi
M. Salah
A. Hakimi
Fransa
İngiltere
Mısır
Fas

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta

Liverpool'un Hollandalı teknik direktörü Arne Slot, bu akşam Parc des Princes'te oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Paris Saint-Germain'e karşı takımının resmi kadrosunu açıkladı.

Liverpool'un kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Giorgi Mamardashvili.

Defans: Joe Gomez, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté ve Milos Kirkez.

Orta saha: Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai ve Alexis Mac Allister.

Forvet: Jeremy Frimpong, Florian Wirtz ve Hugo Ekitike. 

Mısırlı Mohamed Salah ve Alexander Isak yedek kulübesinde yer alıyor.

Diğer tarafta ise Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique, takımının kadrosunu şu şekilde açıkladı:

Kaleci: Matvey Savonov

Defans: Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho ve Nuno Mendes.

 Orta saha: Zaire Emre, João Neves ve Vitinha.

 Forvet: Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia ve Désiré Doué.

