PSG-Roma Şampiyonlar Ligi maç öncesi

Şampiyonlar Ligi - Hafta 5 25 Kas 2026 - 15:00 Parc des Princes

Paris Saint-Germain, bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı Parc des Princes'te ağırlıyor. Kendi liglerinde formda olan iki takım Fransa'nın başkentinde karşı karşıya gelecek. Maç, EST ile 16.00'da, GMT ile 20.00'de başlayacak. Lig aşaması puan tablosunda Roma 20. sırada, PSG ise lider.

Son şampiyon şu ana kadar tüm maçlarını kazandı

Luis Enrique'nin takımı, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçı kazanarak bu karşılaşmaya geliyor. Son olarak cumartesi günü Nice deplasmanında 3-2 kazanıp Ligue 1'deki liderliğini korudu. Ancak bu galibiyetin bir bedeli oldu: Yıldız kanat oyuncusu Desire Doue sağ ön çapraz bağını kopardı ve Khvicha Kvaratskhelia gibi uzun süre sahalardan uzak kalacak. Doue sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Yine de kupayı iki kez kazanan PSG, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki dört maçının tamamını kazandı ve bu maçlarda 20 gol attı.

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Bol gol atan Roma, PSG deplasmanına moralli geliyor

Roma, Donyell Malen'in dört gol attığı Parma deplasmanındaki 5-1'lik galibiyetin ardından Paris'e geliyor. Gian Piero Gasperini'nin takımı son beş maçında 19 gol attı. Bu süreçteki tek yenilgisini, bu ayın başlarında Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a 3-2 kaybederek aldı. Ancak İtalyan ekibinin Avrupa'da daha istikrarlı olması gerekiyor; Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna doğrudan katılım sağlayan sıralamanın beş puan gerisinde bulunuyor.

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Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

PSG üst üste 12 maç kazandı. Bu, Luis Enrique'nin teknik direktörlük kariyerindeki en uzun galibiyet serisi.

45 şut ve yarattığı 31 pozisyonla PSG'nin bu iki alandaki lideri olan Desire Doue'nin yokluğu büyük kayıp olacak.

Roma üst üste dokuz maçta gol attı ve bu süreçte 19 gole ulaştı.

Muhtemel 11'ler

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez; Neves, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Mayulu, Ferran.

Roma (3-4-2-1): Vasquez; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Cristante, de Roon, Wesley; Soule, Mora; Malen.

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