Paris Saint-Germain revire döndü

Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’deki rakiplerinden Paris Saint-Germain, sakatlıklarla boğuşuyor.

Fransız devinin teknik direktörü Thomas Tuchel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Şu sıralar pek şanslı olduğumuzu söyleyemeyiz. Draxler ve Marquinhos’un durumları şüpheli. Dagba’nın testi pozitif çıktı. Kehrer, Bernat ve Icardi’nin sakatlıkları bulunuyor” dedi.

Danilo’nun milli takım kampında testi pozitif çıkan ile temasta bulunduğu için takımla çalışmadığını söyleyen Alman teknik adam, “Veratti de milli takımda sakatlandı ve kulüp doktorunun gözetimi altında. Milli takımlarında neredeyse 90 dakikada sahada kalan Mbappe ve Neymar’ı da düşünmemiz gerekiyor. Özellikle Güney Amerikalı futbolcularımız çok yorucu bir yolculuktan döndüler” diye konuştu.

Tuchel, “ maçında sahaya kazanabilecek 11'i çıkarmak kolay olmayacak. Maç kadromuz belki de 12-13 oyuncudan oluşacak. Oysa maçı öncesi bizim için önemli bir sınav olacaktı” ifadelerini kullandı.