Paris Saint-Germain revire döndü
Fransız devinin teknik direktörü Thomas Tuchel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Şu sıralar pek şanslı olduğumuzu söyleyemeyiz. Draxler ve Marquinhos’un durumları şüpheli. Dagba’nın testi pozitif çıktı. Kehrer, Bernat ve Icardi’nin sakatlıkları bulunuyor” dedi.
Danilo’nun milli takım kampında testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo ile temasta bulunduğu için takımla çalışmadığını söyleyen Alman teknik adam, “Veratti de milli takımda sakatlandı ve kulüp doktorunun gözetimi altında. Milli takımlarında neredeyse 90 dakikada sahada kalan Mbappe ve Neymar’ı da düşünmemiz gerekiyor. Özellikle Güney Amerikalı futbolcularımız çok yorucu bir yolculuktan döndüler” diye konuştu.
Tuchel, “Nimes maçında sahaya kazanabilecek 11'i çıkarmak kolay olmayacak. Maç kadromuz belki de 12-13 oyuncudan oluşacak. Oysa Manchester United maçı öncesi bizim için önemli bir sınav olacaktı” ifadelerini kullandı.