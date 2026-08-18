Paris Saint-Germain - Rennes: Maç detayları

1. Lig - Hafta 1 6 Mar 2027 - 11:00 Parc des Princes

Paris Saint-Germain ile Stade Rennais, 23 Ağustos 2026'da saat 18.45 GMT'de (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST) karşı karşıya gelecek.

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Maça genel bakış ve açılış haftasının önemi

Paris Saint-Germain, 2026/27 Ligue 1 sezonuna kendi sahasında Stade Rennais'yi Parc des Princes'te ağırlayarak başlayacak. Son dönemin dominant ekibi, ligdeki yürüyüşüne güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflerken Rennes ise sezonun açılış haftasında başkente giderek hemen ses getirmeyi amaçlıyor.

Les Parisiens erken standardı belirlemek istiyor

PSG, yıldızlarla dolu kadrosuyla yeni sezona yurt içindeki üstünlüğünü yeniden ortaya koyma isteğiyle giriyor. Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ve Vitinha gibi kilit isimlerin öncülüğündeki başkent ekibi, Parc des Princes'in enerjisini kullanarak oyunun temposunu belirlemeyi ve daha ilk haftadan üç puanı almayı hedefliyor.

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Kırmızı-Siyahlılar sezona sürprizle başlamak istiyor

Rennes, 1. haftada şampiyonu hazırlıksız yakalamak için Paris'e gidiyor. Şubat 2026'da PSG'yi 3-1 yendikleri maçın anıları, Musa Al-Taamari, Esteban Lepaul ve Breel Embolo'nun golleriyle birlikte konuk ekibe taktik anlamda güven verecek. Ancak orta sahada Mahdi Camara'nın cezası da dahil olmak üzere önemli eksiklerin yönetilmesi, Rennes'in sezonun başında kadro derinliğini sınayacak.

Tarihsel üstünlük ve son dönemdeki gollü maçlar

Tarihsel olarak bu eşleşmede üstün taraf, 22 galibiyetle Paris Saint-Germain. Rennes'in 9 galibiyeti bulunurken 6 maç da berabere bitti. Ancak son karşılaşmalar, Rennes'in savunmadaki hataları değerlendirme konusunda fazlasıyla yetenekli olduğunu gösteriyor ve bu da açılış haftasındaki bu mücadeleyi taktik keskinlik ile sezon başı ritmi açısından dikkat çekici bir sınav haline getiriyor.

Tahmini ilk 11'ler

Paris Saint-Germain: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia

Stade Rennais: Brice Samba; Mahamadou Nagida, Lilian Brassier, Anthony Rouault, Quentin Merlin; Valentin Rongier, Mahdi Camara; Arnaud Nordin, Sebastian Szymański, Musa Al-Taamari; Esteban Lepaul

Takım haberleri ve kadrolar

Luis Enrique'nin bu maç öncesinde PSG adına listelenmiş doğrulanmış bir sakatlık ya da ceza sorunu bulunmuyor, ancak muhtemel bir ilk 11 de sunulmuş değil. Bradley Barcola'nın olası ayrılığı etrafındaki durum kadroya dair belirsizlik yaratıyor ve santraya yakın bir zamanda güncellemelerin gelmesi bekleniyor.

Rennes, kaleci Nicolas Lemaitre'den sakatlığı nedeniyle yararlanamayacak, orta saha Mahdi Camara ise cezalı. Franck Haise'ın Paris deplasmanı öncesinde bu bölgelerdeki seçenekleri azalmış durumda ve yeni takım haberleri geldiğinde eklenecek.

Form durumu

PSG son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son karşılaşması, Trophée des Champions'ta Lens'e 1-0 kaybettiği maç oldu; bu sonuç, karşılaşmanın Lens'in kendi sahasında oynatılması nedeniyle LFP'ye yönelik eleştirileri tetikledi. Bu süreçteki en iyi sonucu ise UEFA Süper Kupa'da Aston Villa'yı 2-1 yenerek aldı. Beş maçın tamamında PSG altı gol atıp beş gol yedi, ancak bu örneklemde rekabetçi maçların yanında hazırlık karşılaşmaları ve kupa maçları da yer alıyor.

Rennes son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Son maçı, sezon öncesi hazırlık karşılaşmasında Sunderland'e 2-1 yenildiği mücadeleydi ve yaz döneminin başlarında Brentford'a da 4-2 kaybetti. Tek galibiyetini ise temmuz sonlarında Club Brugge karşısında 2-1'lik skorla aldı. Rennes bu beş maçta sekiz gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

İkili rekabet karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Şubat 2026'da oynandı ve Rennes, Ligue 1'de Roazhon Park'ta PSG'yi 3-1 mağlup etti. Ondan önce PSG, Aralık 2025'te Parc des Princes'te Rennes'i 5-0 yenerek bu eşleşmede üstünlüğünü kurmuştu. Son beş karşılaşmada üstün kayıt, Rennes'in bir galibiyetine karşılık üç galibiyetle PSG'de. PSG'nin bir diğer galibiyeti de Nisan 2024'te Coupe de France'ta geldi. PSG bu beş maçta 14 gol attı; Rennes ise beş gol buldu.