Paris Saint-Germain, Paul Pogba için sabırsızlanıyor

Ligue 1 ekibi, sözleşmesi önümüzdeki sene bitecek olan yıldız oyuncuyu bu yaz kadrosuna katmak istiyor.

İstikrarsız çocuk Paul Pogba, şimdiden yaz transfer dönemi için üst düzey kulüplerle anılmaya başlandı.

Manchester United ile sözleşmesi 2022'de bitecek olan Fransız yıldız için Paris Saint-Germain nabız yokluyor.

Foot Marceto'da yer alan habere göre PSG, Paul Pogba'yı yaz transfer hedefi olarak belirledi. Fransız ekibinin sportif direktörü Leonardo, yıldız oyuncunun menajeri Mino Raiola ile şimdiden temas kurdu.

Ayrıca Paul Pogba, Old Trafford'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Mino Raiola ne söylemişti?

Pogba'nın dünyaca ünlü menajeri Mino Raiola'nın, 2020'nin aralık ayında yaptığı açıklama, Manchester United ile ipleri koparır nitelikteydi:

"Pogba’nın ayrılığıyla alakalı konuyu uzatmak anlamsız. Net konuşmak zorundayım ve artık United sonrasını düşünmemiz gerekiyor.

Pogba'nın, Manchester United kariyeri boyunca yaşadıkları için suçlu bulmaya çalışmak zaman kaybı. Orada mutsuz ve artık ayrılmak istiyor. Sözleşmesi bir buçuk yıl içinde bitecek ve her iki taraf için de en iyisi sözleşme bitmeden yolları ayırmak."

PSG'nin Pogba'ya neden ihtiyacı var?

Ligue 1 şampiyonu, önümüzdeki sezon özellikle orta sahada kaliteyi artırmak istiyor. PSG Sportif Direktörü Leonardo'nun, orta saha oyuncularından Ander Herrera ve Idrissa Gueye'yi gözde çıkardığı ve bu iki oyuncuyu da göndereceği konuşuluyor.

Foot Marceto'da yer alan habere göre ayrıca, PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino da Pogba transferine sıcak bakıyor ve Fransız oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor.

Paul Pogba bu sezon kaç maç oynadı?

Son dönemde sakatlığından dolayı takımdan uzak kalan yıldız futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 28 maçta forma giydi. İngiltere Premier Lig'de 19 maça çıkan Fransız yıldız, rakip fileleri 3 kez havalandırırken 1 de asist yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 5 kez Manchester United forması giyen Paul Pogba, söz konusu 5 mücadele 2 asist yaptı. FA Cup ve Lig Kupası'nda 4 maça çıkan yıldız futbolcu, yerel kupalarda da 1 gol kaydetti.