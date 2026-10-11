Paris Saint-Germain taraftarlarının dün cumartesi günü Le Mans karşılaşmasında açtığı siyasi içerikli bir pankart, güvenlik güçlerinin pankartı kaldırmak için müdahale etmesinin ardından geniş çaplı tartışmalara yol açtı; taraftarların bu duruma tepki olarak tribünleri geçici olarak terk etmesiyle birlikte Fransız kulübünün disiplin cezasına çarptırılma ihtimali gündeme geldi.

"Collectif Ultras Paris" grubu, Parc des Princes'teki Auteuil tribününde üzerinde "Milisleriniz baskı yapıyor, gençlerimiz direniyor" yazılı bir pankart açtı. Pankart, öğrenci protestolarına ve polisin şiddet kullandığına yönelik suçlamalara atıfta bulunuyordu.

Güvenlik görevlileri pankartı hızla kaldırırken, bu durum taraftarları protesto amacıyla tribünü terk etmeye itti. Taraftarlar aralarında "Ultraslara özgürlük" sloganının da bulunduğu tezahüratlar yaptı ve ilk yarının bitiminin ardından yerlerine döndü. Stadın iç yönetmeliği, siyasi, ideolojik ya da felsefi nitelikli pankartların açılmasını yasaklıyor.

Buna rağmen, Paris Saint-Germain'e ceza verilmesi kesin değil. Zira yetkili disiplin mercileri olayı soruşturabilir, pankartın içeriğini ve kulübün durumu yatıştırmak için aldığı önlemleri değerlendirebilir.

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Bu tür olaylarda uygulanabilecek cezalar, para cezalarından tribünlerin kısmen kapatılmasına kadar değişiyor; güvenlik müdahalesi ve pankartın kaldırılması da olayın koşulları arasında değerlendirilebilir.

Şu ana kadar Parisli kulübe yönelik bir soruşturma açıldığına ya da ceza verildiğine dair resmi bir teyit bulunmuyor. Bu da kulübün cezalandırılmasına ilişkin konuşmaların hâlâ ihtimaller çerçevesinde olduğu anlamına geliyor. Bu bilgiler Fransız "Foot Mercato" sitesine dayanıyor.