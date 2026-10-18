Paris Saint-Germain'in Ukraynalı savunmacısı Illia Zabarnyi, ülkesinin Fransız desteğinin sürmesine olan ihtiyacından söz ederek, bir sonraki cumhurbaşkanının Kiev'e yardım etmeye devam etmesi yönündeki temennisini dile getirdi. Zabarnyi'nin açıklamaları, takımının dün akşam Fransa Ligue 1 kapsamında Strasbourg'u 3-1 yenmesinin ardından geldi.

Savunmacı, maç sonrası mikst alanda şöyle konuştu: "Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya çok yardım ettiğini biliyorum ve bu bizim için son derece önemli."

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Saint-Germain'in Strasbourg karşısındaki ilk golünün sahibi, Fransız "RMC" kanalının aktardığı açıklamalarında şunları ekledi: "Ülkemizle gerçekten gurur duyuyoruz, iyi bir sisteme sahip olmaktan gurur duyuyoruz ve yeni Fransa cumhurbaşkanının Ukrayna'ya yardım etmeyi sürdürmesini umuyorum, çünkü biz yalnızca Ukrayna'yla değil, tüm Avrupa'yla gurur duyuyoruz."

Zabarnyi'nin açıklamaları, Ulusal Birlik Partisi'nin lideri ve Emmanuel Macron'un yerine geçmesi muhtemel aday olan Marine Le Pen'in, Mayıs 2027'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesindeki tutumuna yanıt niteliğinde geldi.

Le Pen, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Ukrayna'ya yapılan mali yardımları 6 ay boyunca sürdüreceğini, ardından ise durduracağını açıklamıştı.

Ukrayna'ya sunulan yardımları takip eden Alman Kiel Enstitüsü'ne göre, Fransa'nın Şubat 2022'den bu yana toplam katkısı yaklaşık 27 milyar euroya ulaştı. Bunun 19 milyar eurosu Avrupa yardımlarına yaptığı katkılar üzerinden, 7,9 milyar eurosu ise doğrudan ikili yardım şeklinde gerçekleşti.

Buna rağmen Fransa'nın katkısı Almanya'nınkinin gerisinde kalıyor. Avrupa'nın en büyük katkı sağlayıcısı olan Almanya, 31 milyar euro ikili yardım ve 23 milyar euro Avrupa yardımlarına katkı olmak üzere yaklaşık 54 milyar euro sundu.



