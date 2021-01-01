Paris Saint-Germain, Moise Kean'dan vazgeçmiyor

Paris Saint-Germain, sezon başında Everton'dan kiraladığı Moise Kean'ı kalıcı olarak kadrosuna dahil etmek istiyor.

, bu sezon göz kamaştırıcı performansıyla Fransızları etkileyen Moise Kean'ı kadrosuna katmak istiyor.

SkySports'un haberine göre; PSG, sezon başında 'dan kiraladıkları 20 yaşındaki golcü için İngiliz kulübüyle temas halinde.

Fransız ekibi, Moise Kean için Everton'a yaklaşık olarak 35 milyon euro teklif etti.

Daha fazla takım

Everton ise İtalyan oyuncu için 'a ödedikleri 30 milyon euro'nun üzerinde bir teklifi kabul etmeye sıcak bakıyor.

Bu sezon PSG formasıyla 16 maça çıkan Moise Kean, 9 gol, 1 asistlik performansıyla takımına katkı yaptı.

Moise Kean, Everton'a 2019'da 5 yıllık bir anlaşma ile katılmıştı. Genç oyuncunun İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2024 yazında sona erecek.