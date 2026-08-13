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Çeviri:

Paris Saint-Germain, Mika Godts için teklifini ciddi şekilde artırdı: Ajax'ın kabul edeceği miktar belli oldu

Transfers
M. Godts
Ajax
Paris Saint-Germain

De Telegraaf'ın perşembe akşamı bildirdiğine göre Paris Saint-Germain, Mika Godts için teklifini yükseltecek. Gazeteye göre Fransız ekibi şu anda, “görece kolay şekilde nakde çevrilebilecek bonuslar dahil elli milyon euronun epey üzerinde” bir rakam öneriyor.

PSG bunu Ajax'a telefonda bildirdi. Teklifin henüz resmî olarak yazılı şekilde sunulması gerekiyor, ancak bu an meselesi.

Godts ise bir süredir PSG ile anlaşmış durumda, ancak iki kulübün de kendi aralarında uzlaşması gerekiyor. Ligue 1 ekibi daha önce 40 milyon euro artı 5 milyon euro bonus içeren bir teklif sunmuştu.

Teknik direktör Jordi Cruijff buna onay vermedi. Cruijff'un yaklaşık 60 milyon euroluk bir bonservis bedelinde ısrar ettiği belirtiliyor.

Bu büyük farka rağmen iki taraf şu anda yine de görüşme halinde. PSG çevresindeki kaynaklar, De Telegraaf'a bonuslar dahil 55 ila 58 milyon euro arasındaki bir bonservis bedelinin tüm taraflarca gerçekçi görüldüğünü söyledi.

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Godts, perşembe akşamı Conference League üçüncü ön eleme turunda Shelbourne FC ile oynanacak maç için Ajax kadrosunda “normal şekilde” yer alıyor.

Dikkat çekici şekilde Belçikalı oyuncu yedek kulübesinde bulunuyor. Geçen pazar PEC Zwolle karşısında da durum böyleydi (0-2 galibiyet), çünkü kendi ifadesine göre tam olarak hazır değildi. O maçta son yarım saat kala oyuna girmişti.

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