Paris Saint-Germain, Lionel Messi'nin geleceğiyle ilgili konuştu: "Bunu saklayamayız"

Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Luis Campos, kulübün Lionel Messi ile sözleşme uzatma görüşmeleri yaptığını açıkladı.

Arjantinli yıldızın sözleşmesi bitiyor

Yaz aylarında serbest olacak

Ancak yeni kontratı için kolları sıvadı

NE OLDU? Paris Saint-Germain, yedi Ballon d'Or sahibi oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını verdi. Sözleşmesi sezon sonunda biten Lionel Messi'nin kontratını uzatmak için masadalar.

NE SÖYLENDİ? PSG Sportif Direktörü Luis Campos, Telefoot'a şunları söyledi: "Şu anda Lionel Messi ile sözleşmesini uzatmak için görüşüyoruz. Onu bu projede tutmak istiyorum, bunu saklayamam. Şu anda bu hedefte konuşuyoruz ve onu yanımızda tutmaya devam edeceğiz."

BÜYÜK RESİM: Lionel Messi, Paris Saint-Germain'e 2021'in yazında serbest bir oyuncu olarak imza atmıştı. Arjantinli yıldız, yeni takımında çıktığı toplam 57 maçta 26 gol ve 28 asist kaydetti.

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