Paris Saint-Germain, Lionel Messi'nin geleceğiyle ilgili konuştu: "Bunu saklayamayız"

İdil Erin Tetik
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Lionel Messi PSG 2022-23Getty Images
L. MessiPSGLigue 1

Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Luis Campos, kulübün Lionel Messi ile sözleşme uzatma görüşmeleri yaptığını açıkladı.

  • Arjantinli yıldızın sözleşmesi bitiyor
  • Yaz aylarında serbest olacak
  • Ancak yeni kontratı için kolları sıvadı

NE OLDU? Paris Saint-Germain, yedi Ballon d'Or sahibi oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını verdi. Sözleşmesi sezon sonunda biten Lionel Messi'nin kontratını uzatmak için masadalar.

NE SÖYLENDİ? PSG Sportif Direktörü Luis Campos, Telefoot'a şunları söyledi: "Şu anda Lionel Messi ile sözleşmesini uzatmak için görüşüyoruz. Onu bu projede tutmak istiyorum, bunu saklayamam. Şu anda bu hedefte konuşuyoruz ve onu yanımızda tutmaya devam edeceğiz."

BÜYÜK RESİM: Lionel Messi, Paris Saint-Germain'e 2021'in yazında serbest bir oyuncu olarak imza atmıştı. Arjantinli yıldız, yeni takımında çıktığı toplam 57 maçta 26 gol ve 28 asist kaydetti.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Lionel Messi Paris Saint-Germain 2022-23Getty

Lionel Messi PSG Benfica 2022-23 pointGetty Images

Lionel Messi World Cup trophyGetty

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