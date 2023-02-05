Paris Saint-Germain, Lionel Messi'nin geleceğiyle ilgili konuştu: "Bunu saklayamayız"

- Arjantinli yıldızın sözleşmesi bitiyor
- Yaz aylarında serbest olacak
- Ancak yeni kontratı için kolları sıvadı
NE OLDU? Paris Saint-Germain, yedi Ballon d'Or sahibi oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını verdi. Sözleşmesi sezon sonunda biten Lionel Messi'nin kontratını uzatmak için masadalar.
NE SÖYLENDİ? PSG Sportif Direktörü Luis Campos, Telefoot'a şunları söyledi: "Şu anda Lionel Messi ile sözleşmesini uzatmak için görüşüyoruz. Onu bu projede tutmak istiyorum, bunu saklayamam. Şu anda bu hedefte konuşuyoruz ve onu yanımızda tutmaya devam edeceğiz."
BÜYÜK RESİM: Lionel Messi, Paris Saint-Germain'e 2021'in yazında serbest bir oyuncu olarak imza atmıştı. Arjantinli yıldız, yeni takımında çıktığı toplam 57 maçta 26 gol ve 28 asist kaydetti.
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