Paris Saint-Germain - Le Mans Ligue 1 maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Paris Saint-Germain - Le Mans: Maç detayları

1. Lig - Hafta 6 10 Eki 2026 - 14:45 Parc des Princes

Paris Saint-Germain ve Le Mans, 10 Ekim 2026'da saat 18.45 GMT'de (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST) karşı karşıya gelecek.

Son şampiyon, lige yükselen Le Mans'ı ağırlıyor

Paris Saint-Germain, 2026/27 Ligue 1 sezonunun 6. haftasında yeni yükselen Le Mans'ı konuk etmek için Parc des Princes'te taraftarı önüne çıkıyor. Sonbahardaki milli ara sonrasında Luis Enrique'nin şampiyon ekibi, ligde ivme yakalamayı ve puan tablosunun zirvesine doğru tırmanmayı hedefliyor. Patrick Videira yönetimindeki Le Mans için ise başkente yapılacak bu deplasman, Fransa'nın en üst ligindeki cesaret verici başlangıcı sürdürme yolunda zorlu bir sınav anlamına geliyor.

Getty Images

Les Parisiens, araya üst üste maç kapatarak girdi

PSG, cumartesi günkü karşılaşmaya ligde üst üste üçüncü galibiyetini alma hedefiyle çıkıyor. Milli aradan önce Luis Enrique'nin ekibi, 4. maç gününde Ferran Torres'in 4. dakikadaki erken golü sayesinde Stade Brestois 29 deplasmanında 1-0'lık zorlu bir galibiyet aldı, ardından hafta içindeki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ŠK Slovan Bratislava'yı 6-1 gibi farklı bir skorla geçti. Vitinha, Ousmane Dembélé ve Désiré Doué gibi yaratıcı isimlerden güç alan PSG, iç sahada kontrolü erken ele geçirmeyi amaçlıyor.

Getty Images

Les Sang et Or'un dirençli orta sıra konumu

Le Mans, açılıştaki beş maçından topladığı yedi puanla rahat bir şekilde dokuzuncu sırada yer alarak Paris'e geliyor. Konuk ekip, milli aradan önce 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergileyerek üst düzey futbolun taleplerine iyi uyum sağladı. Disiplinli merkez savunması ve kanatlardaki hızlı geçişlerle desteklenen Le Mans, kompakt kalıp PSG'nin merkezdeki alanlarını sınırlamayı hedefleyecek.

Parc des Princes'te kritik randevu

İki kulübün yerel kupada son karşılaşmasında, Désiré Doué ve Bradley Barcola'nın golleri PSG'ye 2-0'lık galibiyeti getirmişti. PSG, João Neves ve Warren Zaïre-Emery üzerinden tempoyu kontrol etmeyi, Khvicha Kvaratskhelia ve Ousmane Dembélé gibi geniş alanda koşu atan oyuncuları devreye sokarak rakip savunma hattını çözmeyi isteyecek. Le Mans ise kontra atakta tehdit yaratmak için merkezdeki disipline ve duran top fırsatlarına güvenecek. Ligue 1'de önemli puanların söz konusu olduğu cumartesi günkü mücadele, ilk düdükten itibaren dikkat çekici bir aksiyon vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Luis Enrique, bu karşılaşmada orta sahadaki iki seçeneğinden yararlanamayacak. Warren Zaire-Emery ve Senny Mayulu'nun ikisi de sakat olarak listeleniyor ve dönüş tarihleri henüz doğrulanmadı. Varsa kadroya ilişkin güncellemeler, başlama vuruşuna yakın eklenecek.

Le Mans teknik direktörü Patrick Videira da bir dizi eksikle uğraşıyor. Lucas Buades, Martin Rossignol ve Erwan Colas sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek, Djibril Sidibe ise cezası nedeniyle yok. Le Mans'ın savunma ve orta saha hatlarındaki bu boşlukları doldurması gerekecek.

Form durumu

PSG, son dört resmi maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Takımın son karşılaşması ise Ligue 1'de Marsilya deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyet oldu. Bu serideki öne çıkan sonuç, Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava karşısında alınan 6-1'lik galibiyetti; ancak Monaco'ya iç sahada 2-1 kaybedilmesi dikkat çeken bir düşük nokta olarak öne çıkıyor. PSG bu maçlarda 10 gol atarken kalesinde 6 gol gördü; bu tablo hem hücum kalitesini hem de savunmadaki kırılganlığını yansıtıyor.

Le Mans, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Ekibin son sonucu, hazırlık maçında Guingamp'a karşı alınan 2-1'lik yenilgiydi. Bu süreçteki en iyi resmi sonuç, Ligue 1'de Lorient deplasmanında gelen 2-1'lik galibiyet olurken; Lens ve Nice deplasmanlarından da beraberlikle döndü. Le Mans, bu beş karşılaşmada 8 gol atıp 7 gol yedi.

İkili rekabet

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 4 Şubat 2025'te Fransa Kupası'nda oynandı ve PSG, Le Mans deplasmanında 2-0 kazandı. Ligue 1, Fransa Kupası ve bir hazırlık maçını kapsayan son beş randevuda PSG'nin açık üstünlüğü bulunuyor: Paris ekibi dört galibiyet alırken Le Mans'ın tek galibiyeti var. Bu veri setindeki tek Le Mans galibiyeti ise 8 Mayıs 2010'da Ligue 1'de kendi sahasında elde ettiği 1-0'lık sonuçtu.