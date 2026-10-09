Paris Saint-Germain - Le Mans: Maç detayları

1. Lig - Hafta 6 10 Eki 2026 - 14:45 Parc des Princes

Paris Saint-Germain F.C. ile Le Mans FC, 10 Ekim 2026'da TSİ 18.45'te başlayacak (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST).

Son şampiyon, lige yükselen Le Mans'ı ağırlıyor

Paris Saint-Germain, 2026/27 Ligue 1 sezonunun 6. haftasında yeni yükselen Le Mans FC'yi ağırlamak için Parc des Princes'te sahasına dönüyor. Sonbahar milli maç arasının ardından Luis Enrique'nin şampiyon ekibi, ligde ivme yakalamayı ve puan tablosunun zirvesine doğru tırmanmayı hedefliyor. Patrick Videira'nın Le Mans kadrosu için ise başkente yapılacak bu deplasman, Fransa'nın en üst ligindeki umut verici başlangıçlarını sürdürmeye çalışırken ciddi bir sınav anlamına geliyor.

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Les Parisiens, ara öncesine üst üste gol yemeden giriyor

PSG, cumartesi günkü karşılaşmaya ligde üst üste üçüncü galibiyetini almak için çıkıyor. Milli ara öncesinde Luis Enrique'nin ekibi, 4. hafta maçında Ferran Torres'in dördüncü dakikadaki erken golü sayesinde Stade Brestois 29 deplasmanında zorlu geçen mücadeleyi 1-0 kazandı, ardından hafta ortasında Şampiyonlar Ligi'nde ŠK Slovan Bratislava'yı 6-1 gibi farklı bir skorla geçti. Vitinha, Ousmane Dembélé ve Désiré Doué'nin yaratıcı oyunuyla yön bulan PSG, kendi sahasında oyunun kontrolünü erkenden ele geçirmeyi amaçlıyor.

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Les Sang et Or'un dirençli orta sıra konumu

Le Mans FC, sezonun ilk beş maçında topladığı yedi puanla rahat bir şekilde dokuzuncu sırada yer alarak Paris'e gidiyor. Konuk ekip, milli ara öncesinde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performansla üst seviye ligin taleplerine iyi uyum sağladı. Disiplinli merkez savunması ve kanatlardaki hızlı geçişlerle desteklenen Le Mans, kompakt kalmayı ve PSG'nin merkezdeki alanlarını kısıtlamayı hedefleyecek.

Parc des Princes'te büyük kapışma

İki kulüp en son yurtiçi kupa mücadelesinde karşı karşıya geldiğinde, Désiré Doué ve Bradley Barcola'nın golleri PSG'ye 2-0'lık galibiyeti getirmişti. PSG, João Neves ve Warren Zaïre-Emery üzerinden tempoyu kontrol etmeye, Khvicha Kvaratskhelia ile Ousmane Dembélé'yi ise rakip savunma hattını açmak için geniş alanlarda kullanmaya çalışacak. Le Mans ise kontraatakta tehlike yaratmak için merkezdeki disipline ve duran top fırsatlarına güvenecek. Ligue 1'de kritik puanların söz konusu olduğu cumartesi günkü mücadele, ilk düdükten itibaren dikkat çekici bir aksiyon vadediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Paris Saint-Germain: Safanov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez; Neves, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Kvaratskhelia, Doue

Le Mans: Kocik; Torrente, Yohou, Voyer; Bamba, Bretelle, Lauray, Vercruysse, Larouci; Diallo, Mafouta

Takım haberleri ve kadrolar

Luis Enrique, bu maçta orta sahadaki iki seçeneğinden yoksun olacak. Warren Zaire-Emery ve Senny Mayulu'nun ikisi de sakat olarak listeleniyor ve dönüş tarihleri henüz netleşmiş değil. Mümkün olması hâlinde kadroya dair güncellemeler santra saatine yakın eklenecek.

Le Mans teknik direktörü Patrick Videira da bir dizi eksikle uğraşıyor. Lucas Buades, Martin Rossignol ve Erwan Colas sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek, Djibril Sidibe ise cezası nedeniyle yok. Le Mans'ın savunma ve orta saha hatlarındaki bu boşlukları kapatması gerekecek.

Form durumu

PSG, son dört resmi maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Bu süreçte son maçını Ligue 1'de Marsilya deplasmanında 1-2 kazandı. Bu serideki öne çıkan sonucu, Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava karşısında alınan 6-1'lik galibiyet oldu. Ancak Monaco'ya sahasında 1-2 kaybetmesi de dikkat çeken bir düşük nokta olarak öne çıkıyor. PSG bu maçlarda 10 gol atıp 6 gol yedi; bu tablo hem hücum kalitesini hem de savunmadaki kırılganlığını yansıtıyor.

Le Mans, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Ekibin son sonucu, hazırlık maçında Guingamp'a karşı alınan 2-1'lik yenilgi oldu. Bu süreçteki en iyi resmi maç sonucu, Ligue 1'de Lorient deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyetti. Ayrıca Lens ve Nice deplasmanlarında iki kez berabere kaldı. Le Mans, bu beş maçta 8 gol attı ve 7 gol yedi.

İkili rekabette geçmiş maçlar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 4 Şubat 2025'te Coupe de France'ta oynandı ve PSG, Le Mans deplasmanında 2-0 kazandı. Ligue 1, Coupe de France ve bir hazırlık maçını kapsayan son beş karşılaşmada PSG'nin belirgin bir üstünlüğü bulunuyor. PSG bu maçların dördünü kazanırken Le Mans'ın bir galibiyeti var. Le Mans'ın bu verideki tek galibiyeti, 8 Mayıs 2010'da Ligue 1'de kendi sahasında 1-0 kazandığı maçta geldi.