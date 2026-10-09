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Paris Saint-Germain - Le Mans Ligue 1 maç öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Paris Saint-Germain - Le Mans
1. Lig
Paris Saint-Germain
Le Mans

Paris Saint-Germain ile Le Mans'ın Ligue 1'deki karşılaşmasına kapsamlı ön bakış. Cumartesi gecesi Parc des Princes'te oynanacak 6. hafta mücadelesi öncesinde son iç saha sonuçlarını, takım form durumlarını ve öne çıkan başlıkları inceliyoruz.

Paris Saint-Germain - Le Mans: Maç detayları

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1. Lig - Hafta 6
Parc des Princes

Paris Saint-Germain F.C. ile Le Mans FC, 10 Ekim 2026'da TSİ 18.45'te başlayacak (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST).

Son şampiyon, lige yükselen Le Mans'ı ağırlıyor

Paris Saint-Germain, 2026/27 Ligue 1 sezonunun 6. haftasında yeni yükselen Le Mans FC'yi ağırlamak için Parc des Princes'te sahasına dönüyor. Sonbahar milli maç arasının ardından Luis Enrique'nin şampiyon ekibi, ligde ivme yakalamayı ve puan tablosunun zirvesine doğru tırmanmayı hedefliyor. Patrick Videira'nın Le Mans kadrosu için ise başkente yapılacak bu deplasman, Fransa'nın en üst ligindeki umut verici başlangıçlarını sürdürmeye çalışırken ciddi bir sınav anlamına geliyor.

FBL-FRA-LIGUE1-BREST-PSGGetty Images

Les Parisiens, ara öncesine üst üste gol yemeden giriyor

PSG, cumartesi günkü karşılaşmaya ligde üst üste üçüncü galibiyetini almak için çıkıyor. Milli ara öncesinde Luis Enrique'nin ekibi, 4. hafta maçında Ferran Torres'in dördüncü dakikadaki erken golü sayesinde Stade Brestois 29 deplasmanında zorlu geçen mücadeleyi 1-0 kazandı, ardından hafta ortasında Şampiyonlar Ligi'nde ŠK Slovan Bratislava'yı 6-1 gibi farklı bir skorla geçti. Vitinha, Ousmane Dembélé ve Désiré Doué'nin yaratıcı oyunuyla yön bulan PSG, kendi sahasında oyunun kontrolünü erkenden ele geçirmeyi amaçlıyor.

FBL-FRA-LIGUE1-LE MANS-LORIENTGetty Images

Les Sang et Or'un dirençli orta sıra konumu

Le Mans FC, sezonun ilk beş maçında topladığı yedi puanla rahat bir şekilde dokuzuncu sırada yer alarak Paris'e gidiyor. Konuk ekip, milli ara öncesinde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performansla üst seviye ligin taleplerine iyi uyum sağladı. Disiplinli merkez savunması ve kanatlardaki hızlı geçişlerle desteklenen Le Mans, kompakt kalmayı ve PSG'nin merkezdeki alanlarını kısıtlamayı hedefleyecek.

Parc des Princes'te büyük kapışma

İki kulüp en son yurtiçi kupa mücadelesinde karşı karşıya geldiğinde, Désiré Doué ve Bradley Barcola'nın golleri PSG'ye 2-0'lık galibiyeti getirmişti. PSG, João Neves ve Warren Zaïre-Emery üzerinden tempoyu kontrol etmeye, Khvicha Kvaratskhelia ile Ousmane Dembélé'yi ise rakip savunma hattını açmak için geniş alanlarda kullanmaya çalışacak. Le Mans ise kontraatakta tehlike yaratmak için merkezdeki disipline ve duran top fırsatlarına güvenecek. Ligue 1'de kritik puanların söz konusu olduğu cumartesi günkü mücadele, ilk düdükten itibaren dikkat çekici bir aksiyon vadediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Paris Saint-Germain: Safanov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez; Neves, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Kvaratskhelia, Doue

Le Mans: Kocik; Torrente, Yohou, Voyer; Bamba, Bretelle, Lauray, Vercruysse, Larouci; Diallo, Mafouta

Takım haberleri ve kadrolar

Paris Saint-Germain vs Le Mans Muhtemel kadrolar

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Diziliş
Le Mans crest
Le Mans
LEM
3-1-4-2
M. SafonovM. SafonovS. MayuluS. MayuluW. PachoW. PachoN. MendesN. MendesMarquinhosMarquinhosVitinhaVitinhaF. RuizF. RuizJ. NevesJ. NevesK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaD. DoueD. DoueO. DembeleO. Dembeleteam-logoN. Kocikteam-logoA. Laurayteam-logoS. Yohouteam-logoH. VoyerR. BambaR. BambaY. LarouciY. Larouciteam-logoA. Bourabaateam-logoL. Bretelleteam-logoJ. Vercruysseteam-logoL. MafoutaH. DialloH. Diallo
Le Mans crest
Le Mans
LEM
4-3-3
Paris Saint-Germain

İlk 11

Le Mans

Teknik direktör

  • Luis Enrique
  • P. Videira

Luis Enrique, bu maçta orta sahadaki iki seçeneğinden yoksun olacak. Warren Zaire-Emery ve Senny Mayulu'nun ikisi de sakat olarak listeleniyor ve dönüş tarihleri henüz netleşmiş değil. Mümkün olması hâlinde kadroya dair güncellemeler santra saatine yakın eklenecek.

Le Mans teknik direktörü Patrick Videira da bir dizi eksikle uğraşıyor. Lucas Buades, Martin Rossignol ve Erwan Colas sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek, Djibril Sidibe ise cezası nedeniyle yok. Le Mans'ın savunma ve orta saha hatlarındaki bu boşlukları kapatması gerekecek.

Form durumu

PSG

PSG - Form

LIL
B2-2
ASM
K1-2
SLB
K6-1
B29
K0-1
OM
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
LEM

LEM - Form

REN
K3-2
NCE
B1-1
RCL
B2-2
FCL
K2-1
EAG
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5

PSG, son dört resmi maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Bu süreçte son maçını Ligue 1'de Marsilya deplasmanında 1-2 kazandı. Bu serideki öne çıkan sonucu, Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava karşısında alınan 6-1'lik galibiyet oldu. Ancak Monaco'ya sahasında 1-2 kaybetmesi de dikkat çeken bir düşük nokta olarak öne çıkıyor. PSG bu maçlarda 10 gol atıp 6 gol yedi; bu tablo hem hücum kalitesini hem de savunmadaki kırılganlığını yansıtıyor.

Le Mans, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Ekibin son sonucu, hazırlık maçında Guingamp'a karşı alınan 2-1'lik yenilgi oldu. Bu süreçteki en iyi resmi maç sonucu, Ligue 1'de Lorient deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyetti. Ayrıca Lens ve Nice deplasmanlarında iki kez berabere kaldı. Le Mans, bu beş maçta 8 gol attı ve 7 gol yedi.

İkili rekabette geçmiş maçlar

Kafa Kafaya

Paris Saint-GermainÇizimLe Mans
4
0
1
Fransa Kupası
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
MS
Club Friendlies
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
MS
Fransa Kupası
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
MS
1. Lig
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
MS
1. Lig
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
MS
11Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı1/5

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 4 Şubat 2025'te Coupe de France'ta oynandı ve PSG, Le Mans deplasmanında 2-0 kazandı. Ligue 1, Coupe de France ve bir hazırlık maçını kapsayan son beş karşılaşmada PSG'nin belirgin bir üstünlüğü bulunuyor. PSG bu maçların dördünü kazanırken Le Mans'ın bir galibiyeti var. Le Mans'ın bu verideki tek galibiyeti, 8 Mayıs 2010'da Ligue 1'de kendi sahasında 1-0 kazandığı maçta geldi.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
541083+513
K
B
K
K
K
2
LyonLyonOL
5320102+811
K
B
K
B
K
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
K
B
K
K
B
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
K
K
B
K
5
RennesRennesREN
531189-110
K
K
K
K
B
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
K
K
K
B
B
7
AngersAngersSCO
521265+17
K
B
K
K
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
B
K
K
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
K
B
B
K
B
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
K
K
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
K
B
B
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
B
K
K
B
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
K
B
K
B
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
K
K
B
K
B
15
LensLensRCL
51139904
K
B
K
K
K
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
K
B
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
B
K
B
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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