Paris Saint-Germain iyi bir performans sergiledi ancak zayıf Liverpool'u tam anlamıyla ezip geçmeyi başaramadı

Paris Saint-Germain, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçında Liverpool'u 2-0 mağlup etti. Geçen sezonun şampiyonu etkileyici bir performans sergiledi ve yarı finale doğru önemli bir adım attı. Anfield'da oynanacak rövanş maçı önümüzdeki hafta Salı günü yapılacak; bu da Arne Slot ve takımı için son derece zorlu bir görev anlamına geliyor.

Slot, Parc des Princes'te sağda Jeremie Frimpong ve ortada kaptan Virgil van Dijk'ın yer aldığı beşli savunma düzenini tercih etti. Ryan Gravenberch kontrolcü orta saha olarak maça başladı; Cody Gakpo ve Mohamed Salah ise İngiltere'den gelen konuk takımın yedek kulübesinde yer aldı.

PSG, Liverpool'un savunma niyetlerini umursamadı ve on dakika içinde golü buldu. Désiré Doué ceza sahasının hemen dışından şutunu çekti ve top Gravenberch'in topuğundan sekerek kaleye girdi. Kaleci Giorgi Mamardashvili bu şutta çaresiz kalırken, Van Dijk de forvetin şutunu engelleyemedi.

Liverpool oldukça hızlı toparlandı, ancak diğer yandan PSG savunmasını gerçekten zorlayamadı. Bu arada ev sahibi takım, hızlı oyuncularıyla The Reds savunmasının arkasındaki boşlukları kolluyordu. Bu durum Joe Gomez ve Alexis Mac Allister'a sarı kartlar getirdi.

Slot'un takımı, skorun 1-0'da kalması için Mamardashvili'ye teşekkür etmeliydi, çünkü Gürcü kaleci Kvaratskhelia ve Doué'nin şutlarını güzel bir şekilde kurtardı. Liverpool da kendini gösterdi ve Frimpong, yakın mesafeden attığı şutun kaleyi ıskalaması nedeniyle şanssızdı, ancak bu, Oranje milli oyuncusu için zor bir açıdan ve ofsayt pozisyonundayken gerçekleşti.

PSG ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yaptı ve açıkça ikinci golü arıyordu. Dembélé, akıcı bir atak sonrasında topu adeta altın tepside buldu, ancak forvetin ve PSG taraftarlarının dehşetine, top kalenin üstünden dışarıya uçtu. 2-0 skoru, Kvaratskhelia'nın ceza sahası içinde pas alması, Gravenberch'i ekarte etmesi, Mamardashvili'yi geçmesi ve topu kontrollü bir şekilde ağlara göndermesiyle geldi.

Ibrahim Konaté'nin 16 metre içinde Warren Zaïre-Emery'yi düşürmesi üzerine hakem José Maria Sanchez penaltı noktasını gösterdiğinde durum daha da kötüye gidiyor gibi görünüyordu. Görüntülerde, stoperin sonunda topa oynadığı görüldü ve bunun üzerine penaltı kararı ve Konaté'ye verilen sarı kart iptal edildi. Zaten çok zorlu geçen ikinci yarıda Liverpool için bir şans oldu.

Slot, maçın son dakikalarında Gakpo ve Alexander Isak'ın da dahil olduğu dört oyuncu değişikliği yaptı. Salah ise dikkat çekici bir şekilde yedek kulübesinde kaldı. Bu değişiklikler, son dakikalarda bir hücum dalgasına ve çok önemli olan 2-1'e yol açmadı. PSG, kendi sahasında üstün bir performans sergiledi ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çok yaklaştı.