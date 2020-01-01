Paris Saint-Germain, İstanbul'a eksik gelecek

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Başakşehir'in rakiplerinden olan Paris Saint-Germain'da Idrissa Gueye de sakatlandı.

deplasmanından 2-0 yenilgiyle dönen Medipol , gruptaki ikinci maçında 28 Ekim Çarşamba günü son finalist 'ı ağırlayacak.

Fransız devinde maçında sakatlanan Idrissa Gueye’nin hamstring kasında yırtık olduğu ve bu nedenle bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Senegalli orta saha oyuncusunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Marco Verratti ve Leandro Parades'in de İstanbul'a getirilmesi beklenmiyor.

Daha fazla takım

Arjaninli forvet Mauro Icardi'nin Başakşehir'e karşı oynayıp oynamayacağı ise henüz netlik kazanmadı.