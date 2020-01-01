Paris Saint-Germain, İstanbul'a eksik gelecek
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RB Leipzig deplasmanından 2-0 yenilgiyle dönen Medipol Başakşehir, gruptaki ikinci maçında 28 Ekim Çarşamba günü son finalist Paris Saint-Germain'ı ağırlayacak.
Fransız devinde Manchester United maçında sakatlanan Idrissa Gueye’nin hamstring kasında yırtık olduğu ve bu nedenle bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Senegalli orta saha oyuncusunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Marco Verratti ve Leandro Parades'in de İstanbul'a getirilmesi beklenmiyor.
Arjaninli forvet Mauro Icardi'nin Başakşehir'e karşı oynayıp oynamayacağı ise henüz netlik kazanmadı.