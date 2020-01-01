Şampiyonlar Ligi

Paris Saint-Germain, İstanbul'a eksik gelecek

Benjamin Quarez
Benjamin Quarez
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Idrissa Gueye PSG
Getty
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Başakşehir'in rakiplerinden olan Paris Saint-Germain'da Idrissa Gueye de sakatlandı.

RB Leipzig deplasmanından 2-0 yenilgiyle dönen Medipol Başakşehir, gruptaki ikinci maçında 28 Ekim Çarşamba günü son finalist Paris Saint-Germain'ı ağırlayacak.

Fransız devinde Manchester United maçında sakatlanan Idrissa Gueye’nin hamstring kasında yırtık olduğu ve bu nedenle bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Senegalli orta saha oyuncusunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Marco Verratti ve Leandro Parades'in de İstanbul'a getirilmesi beklenmiyor. 

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