Paris günleri beklenen seviyede geçmeyen Brezilyalı süperstar, uzun vadeli planını yaptı.

NE OLDU? Şu anda 31 yaşında olan Neymar'ın, 2027 yılına kadar Parc des Princes'te sözleşmesi bulunuyor.

Eğer bu süreyi tamamlayabilirse, Fransa'nın başkenti Paris'te 10 yıl geçirmiş olacak.

Ve Brezilyalı yıldız, sözleşmesinin sonuna kadar PSG formasını giymeyi planlıyor.

BÜYÜK RESİM: The Athletic, Barcelona'ya dönüş veya Premier Lig'e astronomik bir ücret karşılığında transfer olacağına dair söylentilerine rağmen Neymar'ın Paris'te kalmak istediğini bildirdi.

PSG, 2017'de süperstar için transfer rekoru kırarak 222 milyon Euro (196 milyon £ / 237 milyon Dolar) ödeyerek büyük bir yatırım yaptı.

Ve şu anda yıldız futbolcusunu başka bir takıma gönderdikleri takdirde, onun için ödedikleri bedelin yanına bile yaklaşamayacaklar.

Ancak her şeye rağmen, Neymar'ın takımdan ayrılmasına izin verilecek; tabii ki bunu Brezilyalı yıldız da isterse...

VE DAHA FAZLASI: Neymar, diğer süper yıldızlar Lionel Messi ve Kylian Mbappe ile birlikte Ligue 1 devi için mücadelesini sürdürmek istiyor.

Ve şimdiye kadar toplanan 13 kupaya bir yenisini daha ekleme arzusuyla Paris'ten ayrılmayı planlamıyor ve sözleşmesi sona erdiğinde emekli olmayı düşünebileceği aktarılıyor.

Fransa'da, PSG'nin ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmasına yardım etmeyi amaçlıyor.

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SIRADA NE VAR? PSG formasıyla 173 maça çıkarak 118 gol atan Neymar'ın, uluslararası kariyerini 2026 Dünya Kupası'na kadar sürdürmesi bekleniyor.

Paris'teki sözleşmesi sona erdiğinde 35 yaşında olacak ve emekli olup olmayacağına dair net kararını verecek.