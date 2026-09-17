Paris Saint-Germain’in sahibi Nasser Al-Khelaifi’nin QSI’si, “benzersiz” Avrupa kulübünün tamamını devralıyor

Paris Saint-Germain'in sahibi Qatar Sports Investment (QSI), Belçika 2. Lig ekibi KAS Eupen'i resmen portföyüne kattı. Katar merkezli yatırım şirketi, bunu bir basın bülteniyle duyurdu.

QSI, 2012'de Paris Saint-Germain'in tamamının sahibi oldu, ancak payı stratejik nedenlerle zaman içinde yaklaşık yüzde 86'ya düşürüldü. Nasser Al-Khelaifi'nin liderliğindeki şirket, Ekim 2022'den bu yana Portekiz'in üst sıra ekiplerinden SC Braga'da da azınlık hissesine sahip.

Eupen, Katarlı sahipler konusunda hiç de yabancı bir kulüp değil. Kulüp, 2012'den bu yana sahibi Aspire Zone Foundation ile zaten Katar'ın kontrolündeydi. Aralık ayının sonunda QSI ile Aspire, kulübün devralınmasına yönelik niyet beyanını imzalamıştı.

Bu süreç başarıyla tamamlandı ve böylece QSI artık Eupen'in ikinci kademede mücadele ettiği Belçika'da da faaliyet gösteriyor. Kulüp, 2024'te Jupiler Pro League'den düştü ve teknik direktör Felice Mazzu yönetiminde yeni sezona dört maçta dokuz puanla iyi bir başlangıç yaptı.

Açıklamada, QSI ile Eupen'in "kulübün uzun vadeli sportif ve ekonomik gelişimi için sağlam bir temel oluşturmak amacıyla yakın iş birliği içinde çalıştığı" ifade edildi.

"Bu süreç özellikle sportif yapının ve A takım kadrosunun güçlendirilmesini, genç yeteneklerin desteklenmesinin sürdürülmesini ve yeni ticari ortaklıklar kurulmasını kapsıyordu."

"KAS Eupen, QSI'nin uluslararası uzmanlığından ve ağından faydalanacak olsa da kulüp, Belçika'nın Almanca konuşulan bölümündeki tek profesyonel futbol kulübü olarak kendine özgü kimliği üzerine inşa etmeyi sürdürecek ve taraftarları, ortakları ve bölgesel paydaşlarıyla yakın bağını koruyacaktır."