Paris Saint-Germain, Idrissa Gueye transferini duyurdu

Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, Everton'un 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Idrissa Gueye ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

2016'dan beri Premier Lig ekiplerinden 'da forma giyen Senegalli futbolcu Idrissa Gueye, 32 milyon euro karşılığında Paris Saint Germain'e transfer oldu.

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PSG tarihindeki 8. Senegalli futbolcu olan Gueye, 30 Haziran 2023 yılına kadar Paris ekibinde top koşturacak.

Kariyerinde tecrübesi bulunan oyuncu, 2010-2015 yılları arasında 'de forma giydi ve ilk sezonunda hem lig hem de kupa şampiyonluğu yaşadı. Sonrasında Aston Villa'nın yolunu tuttu ve son olarak Everton'da ter döktü. 2011 yılından beri de Milli Takımı'nda oynayan Gueye, son olarak Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesiyle birlikte finale kadar yükseldi.

Kariyerinde toplam 322 karşılaşmaya çıkan Gueye,11 gol attı ve 11 asist yaptı.