Paris-Saint Germain'in hocası Tuchel yere sağlam basıyor: "Henüz ilk yarıyı bitirdik."

Thomas Tuchel, takımının deplasmanda Manchester United'ı 2-0 yendiği maçın ardından tedbiri elden bırakmayan açıklamalar yaptı.

Manchester United deplasmanında 2-0'lık galibiyete uzanan Paris-Saint Germain, tur için önemli bir avantaj yakalasa da, Alman teknik adam rahatlamış değil.

Neymar ve Cavani'den yoksun sahaya çıkmasına rağmen, iyi bir oyunla sonuca ulaşan Paris ekibi, United'da Pogba'nın atılmasıyla tur için avantajını arttırdı.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Tuchel, "Top rakipteyken çok iyi alan kapattık ve yardımlaştık. Agresif oyunumuzu, topla sakin oynayarak pekiştirdik. Orta sahamız maçın temposunu çok iyi kontrol etti." ifadelerinde bulundu.

İkinci maç öncesi yakalanan avantajı değerlendiren Alman teknik patron, "İkinci yarıda oyunu kontrol eden taraftık. Galibiyet, bu hakimiyet sayesinde geldi. Yine de turun sadece 'ilk devresini' oynadık ve ikinci yarı için hazır olmamız gerek. Biz bugün nasıl kazandıysak, onlar da deplasmanda kazanabilir. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsanız her sonuca hazırlanmanız şart." şeklinde konuştu.

Paris'te oynanacak ikinci maç öncesi turun kapısını aralayan PSG'de, Cavani'nin maça yetişip yetişemeyeceği henüz belli değil.