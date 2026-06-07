Paris Saint-Germain, Florentino Pérez'in açıklamalarının ardından Real Madrid'e çok net bir mesaj gönderdi

Fabrizio Romano, Pazar günü Paris Saint-Germain'in Vitinha veya João Neves'i elden çıkarmaya niyetli olmadığını doğruladı. Daha önce İspanyol basın organı Marca, Real Madrid'in bu iki orta saha oyuncusundan biriyle kadrosunu güçlendirmek istediğini bildirmişti.

Başkan adayı Florentino Pérez, 150 milyon euroluk bir teklifte bulunacağını açıkladıktan sonra dedikodular başladı. Pérez'e göre bu, Madrid kulübünün tarihindeki en yüksek teklif.

Marca, Pérez'in bazı isimleri elediğini ve özellikle bir orta saha oyuncusu arandığını belirtmesinin ardından Vitinha ve Neves'in isimlerini verdi. Real Madrid'in mevcut başkanı, "Olise değil, Doku değil ve Haaland da değil" dedi.

Ancak Fransa şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi galibi, her iki oyuncunun da satılık olmadığını açıkça belirtti. Romano'ya göre, bu oyuncular "satılık değil, dokunulmaz ve projenin vazgeçilmez bir parçası." Dolayısıyla Real Madrid için bu konu bir söylenti olarak kalıyor.

25 yaşındaki Vitinha, 2022 yılında Porto'dan yaklaşık 41,5 milyon euroya transfer edildi ve çok kısa sürede orta sahada vazgeçilmez bir güç haline geldi. Orta sahadaki partneri João Neves'in de benzer bir hikayesi var.

21 yaşındaki Neves, 2024 yazında Benfica'dan 66 milyon avroya transfer edildi ve bu bedeli fazlasıyla hak ediyor. Hızla takımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve bugüne kadar Paris ekibi için 97 maçta forma giydi.