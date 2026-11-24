Paris Saint-Germain, kadrosunu vuran sakatlık krizinden çıkış yolu ararken ve hücum hattındaki kayıplarını telafi etmek için devre arası transfer döneminde harekete geçmeye hazırlanırken, Real Madrid'in yıldızı Brezilyalı Vinicius Junior'ın adı Fransız kulübünün masasındaki seçenekler arasında gündeme geldi.

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Paris Saint-Germain, 3-2 kazandığı Nice maçında ciddi bir sakatlık yaşayan Fransız kanat oyuncusu Desire Doue ile ağır bir darbe aldı. Doue, büyük bir üzüntü ve gözyaşları içinde sahadan sedyeyle çıkmak zorunda kaldı.

Yapılan tıbbi testler, oyuncunun sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı olduğunu ortaya koydu. Bu ayın sonundan önce ameliyat gerektiren sakatlık nedeniyle Doue'nin sezonu kapattığı ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı kesinleşti.

Bu sakatlık, Paris ekibinde üst düzey performans sergileyen Doue için acı bir talihsizlik olurken teknik ekibi de sezonun kritik döneminde en önemli hücum silahlarından birini kaybetmenin yarattığı yeni bir sınavla karşı karşıya bıraktı.

Fransız kulübünün sıkıntıları Doue ile sınırlı değil. Gürcü Khvicha Kvaratskhelia da ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek. Bu durum, kulüp yönetimini hücum hattına yeni bir takviye yapmak için devre arası transfer dönemine girme olasılığını değerlendirmeye yöneltti.

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Paris Saint-Germain kararını verdi

Paris Saint-Germain'in yeni bir kanat oyuncusu aradığına dair haberlerin yayılmasıyla birlikte Avrupa basını, Parc des Princes'e transfer olabilecek isimleri konuşmaya başladı. Bu isimlerin en dikkat çekeni, bazı İspanyol gazetecilerin hücum hattındaki eksikleri telafi edecek olası bir seçenek olarak öne sürdüğü Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior oldu.

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Brezilyalı kanat oyuncusu, sezonun ilk yarısında düşen performansı nedeniyle pek çok eleştiriye maruz kaldıktan sonra Real Madrid'de karmaşık bir dönemden geçiyor. Oyuncu, kısa süre önce yaz döneminde gerektiği gibi hazırlanamadığını ve bunun sahadaki performansına yansıdığını bile kabul etmişti.

Ancak Vinicius, son milli arada umut verici sinyaller verdi. Brezilya formasıyla eski parıltısına kavuşan yıldız oyuncu, iki hazırlık maçında beş gol atarak içinde bulunduğu zor dönemi aşabileceğine dair güçlü bir mesaj gönderdi.

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Ayrıca İspanya Ligi'nde dört maç süren cezasının ardından geri dönmesi, ona Real Madrid'deki yerini yeniden kazanması için yeni bir fırsat sundu. Brezilyalı oyuncu, takımının 2-1 kazandığı Celta Vigo maçında sonradan oyuna girerek dikkat çekici bir performans sergiledi ve karşılaşmanın gidişatında belirgin bir etki bıraktı.

Vinicius'un adı Paris Saint-Germain'e transfer ihtimaliyle anılsa da İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun DAZN'de aktardığına göre bu senaryo Fransız kulübünün hiçbir ilgisini çekmiyor.

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Romano, Paris Saint-Germain'in devre arası transfer döneminde Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmayı düşünmediğini açıkladı ve kulübün Doue ile Kvaratskhelia'nın yokluğunu telafi etmek için almak istediği oyuncuda bambaşka özellikler aradığını vurguladı.

Paris yönetiminin önceliği, halihazırda büyük bir üne ve geniş deneyime sahip dünya çapında bir yıldıza yönelmek yerine daha genç, gelecek vaat eden ve gelişime son derece açık bir oyuncuyu transfer etmek.

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Böylece Paris Saint-Germain'in yalnızca yıldızlarının yokluğunu telafi etmek için parlak bir isim uğruna transfer yarışına girmek istemediği, bunun yerine sportif vizyonu ve gelecek planlarıyla uyumlu genç bir yeteneğe yatırım yapmayı tercih ettiği görülüyor.

Romano, Vinicius'un Fransa'nın başkentine transfer olasılığına ilişkin tartışmaları noktalayarak şunları söyledi: "Bu kış Vini ile Paris Saint-Germain arasında hiçbir şey olmayacak." Bu sözler, olası transferle ilgili spekülasyonlara son veren net bir mesaj niteliğinde.