Paris Saint-Germain'den Fenerbahçe'ye dev transfer!

PSG Başkanı Nasır el-Halifi ile arası çok iyi olan Ali Koç, yıldız oyuncuyu önümüzdeki sezon için transfer etmenin planlarını yapıyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de ikinci olan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmanın planlarına başladı.

Sarı-Lacivertli ekip, PSG'de tutunamayan Portekizli orta sahayı gündemine aldı. Başkan Ali Koç, PSG Başkanı Nasır el-Halifi ile arasının iyi olmasını bu transferde kullanacak.

Ne söylendi?

Fanatik'te yer alan habere göre; Portekizli yıldızın transferde 1 numaralı hedef haline gelmesi bekleniyor. Ali Koç, Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul’a gelen PSG’nin sahibi Nasır el-Halifi ile yediği yemekte Sanches’e olan ilgilerinden bahsetmişti. El-Halifi’nin yeşil ışık yaktığı yıldız futbolcunun menajeriyle görüşmelerin başlaması bekleniyor. Renato Sanches, Fenerbahçe Yönetimi’nin İsmail Kartal’a ‘hoş geldin’ hediyesi olabilir.

Gündemden düşmüyor

Tecrübeli teknik adam, 2021-22 sezonunun ara transfer döneminde, geride aldığı topu ileri taşıyabilecek, dripling yeteneği yüksek, dinamik bir ‘8 numara’ takviyesi istemişti. İsmail Kartal, sezon sonunda hazırlayıp yönetime sunduğu raporda da bu konunun üzerinde durmuştu. Aradan geçen sürede Sarı-Lacivertliler, bu tarz bir oyuncuyu kadroya katmadı. 62 yaşındaki teknik adamın beklendiği gibi Fenerbahçe’nin yeni hocası olması durumunda, transferde önceliği dripling yeteneği yüksek orta saha oyuncusuna vermesi bekleniyor. Yönetimin transfer listesinde zaten bu tarz bir futbolcu bulunuyor: Renato Sanches...

İsmail Kartal'a hediye

İsmail Kartal, 2021-22 sezonunun devre arasında ve lig bitimindeki raporunda dripling yeteneği yüksek bir oyuncu gerektiğini belirtmişti. Tecrübeli teknik adamın göreve gelmesi halinde, yönetimin listesinde yer alan Renato Sanches ‘hoş geldin’ hediyesi olarak sunulacak.