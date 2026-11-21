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Paris Saint-Germain, Nice deplasmanında 3-2 kazanarak bu sezon üst üste 12. galibiyetini aldı. Nice, Cezayirli forvet Mohamed Amoura'nın 8. dakikadaki golüyle öne geçti. Senny Mayulu, VAR'ın müdahalesiyle verilen penaltıyı 31. dakikada gole çevirdi. Bir dakika sonra ise eski Interli Achraf Hakimi'nin pasında Desiré Doué, takımını öne geçiren golü attı.

Sağ dizinden çok ağır bir sakatlık geçiren Doué'nin 39. dakikada, rakipleriyle herhangi bir temas olmadan topu tek başına korumaya çalışırken dizi aniden tamamen döndü. Beş dakika sonra gözyaşları içinde sedyeyle sahadan çıkarıldı ve Allianz Riviera'daki iki takım taraftarının alkışlarını aldı. Fransız millî futbolcunun yerine İspanyol forvet Ferran Torres oyuna girdi.

Doué gerekli tetkiklerden geçecek ancak dizindeki çapraz bağda yırtık olmasından ve buna bağlı olarak uzun süre sahalardan uzak kalmasından endişe ediliyor.

Bu, Fransa ve Avrupa şampiyonunun teknik direktörü Luis Enrique için kötü bir haber. Enrique, Khvicha Kvaratskhelia'yı sezonun geri kalanı için zaten kaybetmişti. Eski Napoli oyuncusu Gürcü millî futbolcu, Barcelona'ya karşı Şampiyonlar Ligi maçında dizindeki çapraz bağı kopardı. PSG, 20 Ekim'de Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda oynanan bu maçı 4-2 kazandı.

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Bu noktada Katarlı başkan Nasser Al-Khelaifi'nin kulübü, ocakta yeniden transfer pazarına yönelmeye karar verebilir. PSG geçen yaz kanat forvet mevkisine iki yeni futbolcu transfer etmişti: Fransız Maghnes Akliouche, Monaco'dan 50 milyon avroya; Belçikalı Mika Godts ise Ajax'tan 45 milyon avroya alınmıştı. İspanyol Ferran Torres için Barcelona'ya ödenen 48,5 milyon avro da cabası. Torres, takımının üçüncü golünü 90. dakikaya beş dakika kala attı.

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Ardından 95. dakikada Tunuslu Ali Abdi, Jonathan Clauss'un ikinci asistini değerlendirerek skoru 2-3'e getirdi ve maçın sonucunu belirledi.

Bu 3 puanla Paris Saint-Germain, Ligue 1'de 11 hafta sonunda 26 puana ulaşarak liderliğini pekiştirdi. PSG, bu akşam Lyon'u evinde ağırlayacak Davide Ancelotti'nin Lille'inin 5 puan önünde.

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Çarşamba akşamı PSG, Roma'yı evinde ağırlayacak. Karşılaşma Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak.