Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Katalan ekibinin savunma hattını vuran sakatlıklar nedeniyle, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile yapılacak maç öncesinde Barcelona Atletic oyuncusu genç savunmacı Alex Campos'u kadroya çağırdı.

Andreas Christensen, Jules Koundé ve Eric Garcia'nın sakatlıkları, Flick'i B takımının savunmacısına yönelmeye itti ve Campos ilk resmi A takımı davetini aldı. Aynı zamanda Mısırlı forvet Hamza Abdelkerim de kadroya geri döndü.

Campos 18 yaşında; 2 Şubat 2008'de Segrià bölgesindeki Aitona kentinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine Atlètic Segre'de başladı, ardından 2021 yazında Barcelona akademisine katıldı.

2025-2026 sezonu, genç savunmacının kariyerinde dikkat çekici bir gelişime sahne oldu. Barcelona Atletic ile ilk resmi maçını Saint Andrew sahasında oynadıktan sonra B takımında yerini sağlamlaştırmayı başardı ve Giuliano Hauss Belletti'nin yönetiminde takım savunmasının temel unsurlarından biri haline gelerek grup içinde liderlik rolü edindi.

Campos, cumartesi günü Barcelona Atletic'in Utebo'yu 2-1 yendiği maçta ilk 11'de sahaya çıktı ve takım üst üste beşinci galibiyetini elde etti. Bu durum, genç savunmacının teknik ekip nezdinde sahip olduğu güvenin bir göstergesi oldu.

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185 santimetre boyundaki Campos, hava toplarıyla mücadele etme ve arkadan oyun kurma katkısının yanı sıra pas isabeti ve performansındaki soğukkanlılıkla da öne çıkıyor. Ayrıca bu sezon kafayla bir gol kaydetti.

Flick, Campos'u Ekim 2024'te A takımıyla antrenman yapmaya çağırmıştı. Barcelona ise geçtiğimiz temmuz ayında oyuncunun sözleşmesini bir sezon daha uzatma opsiyonuyla birlikte 2029 yılına kadar yenilediğini açıklamıştı.

Bu davet, genç savunmacı için A takımı seviyesinde yeteneklerini kanıtlamak adına önemli bir fırsat anlamına geliyor. Barcelona ise Paris Saint-Germain karşısında oynanacak merakla beklenen Avrupa mücadelesi öncesinde savunmadaki eksikler krizini aşmaya çalışıyor.