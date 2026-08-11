Paris Saint-Germain, Avrupa Süper Kupası öncesinde rahatsız: UEFA gönlünü almaya çalışıyor

Paris Saint-Germain, yarın çarşamba günü Aston Villa'ya karşı oynayacağı UEFA Süper Kupa maçı için ek bir soyunma odası elde etti. Fransız kulübü, maç öncesinde hayal kırıklığını dile getirmişti.

"BBC" kanalı, Şampiyonlar Ligi şampiyonunun, Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak olan Avusturya'nın Salzburg şehrindeki Red Bull Arena stadyumunun tesislerinden duyduğu rahatsızlığı ifade ettiğini aktardı.

Teknik direktör Unai Emery'nin takımı, Red Bull Salzburg'un ev sahibi soyunma odasını kullanıyor ve bu durum Paris Saint-Germain'i Avusturya'da deplasman takımı soyunma odasıyla baş başa bırakıyor.

Ancak dün pazartesi günkü maç öncesi toplantıda, Paris Saint-Germain yetkilileri Avrupa Futbol Federasyonu'na (UEFA) düzenlemelerden memnun olmadıklarını bildirdi ve kendilerine ayrılan soyunma odasının çok küçük olduğunu düşündüklerini belirtti.

"BBC" kanalına konuşan kaynaklar, Fransız kulübünün, özellikle geçen yıl Tottenham'a karşı penaltılarla kazanılan zaferin ardından mevcut Süper Kupa şampiyonu olması nedeniyle, Aston Villa'nın sahip olduğu alanla aynı büyüklükte bir alana sahip olmak istediğini bildirdi.

Avrupa Futbol Federasyonu, onlara Aston Villa takımına sunulana benzer şekilde daha fazla alan sağlamak amacıyla, genellikle yetkililer tarafından kullanılan ek bir soyunma odası tahsis etmeyi başardı.

Paris Saint-Germain, aralarında Liverpool'un hedefi Bradley Barcola, orta saha oyuncusu Vitinha ve geçtiğimiz pazar Aston Villa'dan transfer olan sol bek Lucas Digne'in de bulunduğu 20 oyunculu bir kadroyla yola çıktı.



