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Paris Saint-Germain, Ashraf Hakimi hakkında sürpriz bir karar aldı

A. Hakimi
Paris Saint-Germain - Troyes
Paris Saint-Germain
Troyes
1. Lig
Fas - Nijer
Fas
Nijer
Africa Cup of Nations Qualification
Fas
Fransa
Nijer

Haftalarca süren parlak performansın ardından

Yıldız oyuncularından birini yorgunluktan korumayı amaçlayan bir adım olarak Paris Saint-Germain, Faslı Ashraf Hakimi'yi yaklaşan Troyes karşılaşmasında kadro dışı bırakmaya karar verdi ve son haftalarda gösterdiği büyük çabanın ardından kendisine kısa bir dinlenme süresi tanıdı.

Parisli ekip, Fransa Ligi kapsamında önümüzdeki cumartesi günü sahasında Troyes'u ağırlayacak. Faslı sağ bek, teknik heyet ve kulüp yönetiminin kararıyla bu maçta forma giymeyecek.

Paris Saint-Germain, resmi açıklamasında kararın teknik direktör ile sportif direktör arasındaki koordinasyonla alındığını belirterek şöyle dedi: "Teknik direktör ve sportif direktör ile mutabık kalınarak Ashraf Hakimi, milli ara başlangıcına kadar bir dinlenme süresinden faydalanacak."

Bu karar, Hakimi'nin sezon başından bu yana ortaya koyduğu büyük çabaya duyulan takdirin ve özellikle Fas Milli Takımı'na katılma tarihinin yaklaşmasıyla kendisini yorgunluktan korumaya yönelik isteğin bir sonucu olarak geldi.

Gelecek maçlar
PSG

PSG

1. Lig

07 Kas 2026

TRO

TRO

MAR

MAR

Africa Cup of Nations Qualification

13 Kas 2026

NER

NER

Oyuncunun önümüzdeki hafta ülkesine giderek Fas kampına katılması bekleniyor. Kampta Nijer Milli Takımı'na karşı iki maç bulunuyor.

Faslı yıldızın yokluğunda Paris Saint-Germain'in, Troyes karşılaşmasında sağ bek pozisyonunu doldurması için fırsatı David Bouly'ye vermesi bekleniyor.

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