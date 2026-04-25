Paris Saint-Germain, Fransa şampiyonluğuna doğru büyük bir adım attı. Ligue 1'in lideri, SCO Angers deplasmanında 0-3 galip geldi ve ligin bitimine dört maç kala, en yakın takipçisi RC Lens'in altı puan önünde yer alıyor. Lee Kang-in ve Lucas Beraldo, birer gol ve birer asistle öne çıktı.

Önümüzdeki Salı günü Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı öncesinde, teknik direktör Luis Enrique önemli isimleri yedek kulübesinde tutmayı tercih etti.

Khvicha Kvaratskhelia, João Neves, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé ve Desiré Doué gibi isimler, takımlarının 7. dakikada öne geçmesini izledi. Lee, seken topu yakaladı ve kısa köşeye gönderdi: 0-1.

Ajax'tan kiralık olarak gelen Branco van den Boomen'in tüm maç boyunca forma giydiği Angers, ilk yarının ortalarında Amine Sbai ile skoru eşitlemeyi başardı, ancak Faslı oyuncunun golünde ofsayt olduğu ortaya çıktı.

İlk yarı bitimine beş dakika kala Angers, son darbeyi yedi. Beraldo'nun keskin pası Senny Mayulu'nun ayağına geldi, Mayulu topu sağ ayağıyla kontrol edip sol ayağıyla uzak köşeye gönderdi: 0-2.

İkinci yarı başlar başlamaz PSG maçı kesin olarak bitirdi. Lee'nin mükemmel köşe vuruşunu Beraldo güçlü bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-3.

PSG'nin galibiyetine gölge düşüren ise Gonçalo Ramos'un gördüğü kırmızı kart oldu. Portekizli oyuncu maçın bitimine 15 dakika kala ikinci sarı kartını gördü ve bu nedenle 2 Mayıs'ta FC Lorient ile oynanacak iç saha maçında cezalı olacak.