Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 4-2'lik ağır bir yenilgi almasına rağmen Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, karamsarlığa kapılmayı reddetti; iyimserliğini ve takımının rotayı düzeltme kabiliyetini koruyarak, bu yenilgide sezon boyunca kupa mücadelesinin zorlaşacağına dair bir işaret görebilecek eleştirmenlerine net bir meydan okuma mesajı verdi.









Alman teknik adam, kupa yarışıyla ilgili dikkat çekici bir mesaj vererek sezon başında büyük bir maçı kaybetmenin hedeflerin sonu anlamına gelmediğini vurguladı ve şunları söyledi: "Kupalar ekim ayında belli olmaz, Şampiyonlar Ligi haziranda belli olacak."

Flick, oyuncularının Fransız takımı karşısında yaptığı hataları görmezden gelmedi; ancak aynı zamanda performansı nihai sonuca indirgemek yerine maç boyunca ortaya çıkan olumlu yönlere bakmanın gerekliliğinin altını çizdi.

Barcelona'nın teknik direktörü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şöyle konuştu: "Maçı analiz etmemiz gerekiyor ama çok iyi şeyler ve geliştirmemiz gereken başka şeyler gördüm. Olumsuz olmak istemiyorum, iyimserim. İyi bir deneyimdi ve neleri iyileştirebileceğimizi analiz etmeliyiz."

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Flick, skor 3-2 olduktan sonra Barcelona'nın son dakikalarda dengesinin bir kısmını yitirdiğini, bunun da Paris Saint-Germain'e alanları değerlendirme ve farkı iki gole çıkarma fırsatı verdiğini kabul etti.

Savunma hataları mercek altında

Alman teknik adam, dört gol yemenin savunma performansının gözden geçirilmesini gerektirdiğinin, özellikle de konumlanma ve oyuncular arasındaki mesafeler açısından bunun önemli olduğunun farkında; bunlar büyük rakipler karşısında takıma pahalıya mal olabilecek detaylar.

Flick, Barcelona'nın daha sakin oynaması ve hatları arasındaki uyumu geliştirmesi gerektiğini belirterek şöyle dedi: "Sakin oynamalı, daha iyi konumlanmalı ve oyuncular arasındaki uyumu korumalıyız. Aramızda büyük mesafeler bırakmamalı ve ne yapmak istediğimiz konusunda daha net olmalıyız."

Buna karşılık teknik direktör, kalesinde dört gol görmesine rağmen tehlikeli girişimlerin birçoğunu önleyen Joan García'nın performansını övdü; ayrıca takımının daha iyi değerlendirebileceği fırsatlar yarattığına da dikkat çekti.

Barcelona, önümüzdeki pazar günü La Liga'da Real Madrid ile oynanacak El Clásico'ya hazırlanıyor; bu da takımın Paris karşısında aldığı yenilginin izlerini hızla silmesi gerektiği anlamına geliyor.