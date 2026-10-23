Paris Saint-Germain'in yıldızı Khvicha Kvaratskhelia, Barcelona karşılaşmasında sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı yaşadı; bu da sürpriz bir gelişme olmazsa sezonunun sona ermesi anlamına geliyor.

Sport gazetesi, Fransız basınında yer alan haberlere göre Paris'in, kadrosunu güçlendirecek bir sol kanat oyuncusuyla anlaşmak amacıyla kış transfer dönemine girmeyi zaten planladığını aktardı.

Teknik direktör Luis Enrique, hücum hattında Barcelona karşısında kendisi de sakatlanan Ousmane Dembélé'nin yanı sıra Ferran Torres, Mika Godts, Désiré Doué, Akliouche ve Quentin Ndjantou gibi bir grup kaliteli oyuncuya sahip.

Bununla birlikte, Fransız kulübünün yaz transfer dönemini büyük bir basiretle yönetmesinin ardından rahat olan mali durumu, ona büyük paralarla transfer piyasasına girme imkânı tanıyor.

Paris Saint-Germain, geçtiğimiz yaz transfer döneminde oyuncu satışından 333,4 milyon euro gelir elde etti. Liverpool'a transfer olan Bradley Barcola, Parisli kulübün kasasına 125 milyon euro aktararak en büyük katkıyı sağlayan isim oldu.

L'Équipe gazetesi şunları aktardı: "Paris, kış transfer döneminde kanat mevkilerini güçlendirmek için şimdiden yeni bir oyuncu arayışında; bu oyuncunun büyük potansiyele sahip genç bir futbolcu olması bekleniyor."

Bu ideal koşullar, önümüzdeki transfer döneminde Paris Saint-Germain'e katılması için aday gösterilen çok sayıda isme kapı aralıyor.

Eurosport ağı, Fransız kulübünün kendisini birkaç yıldır yakından takip etmesi nedeniyle özellikle Nico Williams'ın ciddi bir aday olduğuna işaret ediyor.

Fichajes sitesi ise Bayer Leverkusen'in en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden biri olan Cezayirli Ibrahim Maza'yı Parisli kulübün ilgi alanına yerleştirdi. Sky ağı ise Borussia Dortmund saflarında deneyim kazanan en dikkat çekici yeteneklerden biri olan Mathis Albert'in adını öne çıkarıyor.

Buna ek olarak, Paris Saint-Germain'in kış transfer dönemini beklemek istememesi halinde, Fransa Ligi'ndeki "joker" olarak bilinen istisnadan faydalanarak hemen bir oyuncuyla anlaşabileceğini de belirtmek gerekiyor.

Bu, üçüncü binyılın başında müsabaka tarafından oluşturulan bir sistem olup, kulüplerin Fransa Birinci Lig'de veya İkinci Lig'de mücadele eden başka bir kulüpten bir oyuncuyla anlaşmasına imkân tanıyor.

Bu durumda Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia'nın yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle bu istisnadan faydalanabilir. Bununla birlikte, nihai kararın önümüzdeki ocak ayında alınacağı anlaşılıyor.